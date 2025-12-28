11.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
ColaboradoresESTADO

Sara Tocha se afilió al Partido Verde y deja al PRI donde estaba, en ceros.

By Redacción
98
domingo, diciembre 28, 2025

Por Miguel Cruz

Tal como se especulaba, la diputada Sara Tocha renunció al PRI y se sumo al Partido Verde porque dijo, tiene el color de la esperanza.

Está decisión es por el bien del estado y mío porque amo la ecología y mi amigo el gobernador me iluminó con su luz sobre unirme para cuidar los nopales, tunas, huizaches, mezquites, saguaros y la herencia del Jurásico como las lagartijas, iguanas y las tortugas.

Que me critiquen, que digan lo que quieren pero soy verde remachó Sara Tocha

Hará su afiliación formal este 28 de Diciembre.

INICENTE PALOMITA QUE TE DEJASTE ENGAÑAR

Artículo anterior
GOBIERNO ESTATAL FORTALECE EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL
Artículo siguiente
Tras una reunión privada con Rosa Icela, Ruth González rechazó la postulación.
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.