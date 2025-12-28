Sara Tocha se afilió al Partido Verde y deja al PRI donde estaba, en ceros.

Por Miguel Cruz

Tal como se especulaba, la diputada Sara Tocha renunció al PRI y se sumo al Partido Verde porque dijo, tiene el color de la esperanza.

Está decisión es por el bien del estado y mío porque amo la ecología y mi amigo el gobernador me iluminó con su luz sobre unirme para cuidar los nopales, tunas, huizaches, mezquites, saguaros y la herencia del Jurásico como las lagartijas, iguanas y las tortugas.

Que me critiquen, que digan lo que quieren pero soy verde remachó Sara Tocha

Hará su afiliación formal este 28 de Diciembre.

INICENTE PALOMITA QUE TE DEJASTE ENGAÑAR