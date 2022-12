Salieron con piel muy delgada

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Resulta común y entendible que en el contexto aldeano se aborden únicamente temas de aparente interés local. Ignoramos o pasamos por alto el valor y la enorme trascendencia que significan los debates nacionales, específicamente los que se presentan en el Congreso de la Unión.

El ejemplo más reciente, es la discusión generada este martes en la Cámara Federal de Diputados sobre la Reforma Político-Electoral propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La negativa de una minoría parlamentaria representada no por el pueblo sino por una derecha rabona y trasnochada enquistada en el PAN y la postura de una presunta fuerza de centro-progresista o de izquierda encumbrada en el PRI, en el PMC y en el PRD, impidió la mayoría necesaria para reformar la constitución en materia electoral.

La negativa de estos partidos en avanzar en las profundas reformas político- electorales que requiere este país no se desprende de la racionalidad o del buen juicio de los líderes de esos partidos y de sus diputados, simplemente y por sus huevos, el no rotundo a una reestructuración del Instituto Nacional Electoral INE no paso.

No se aprobó por las dos terceras partes que se necesitan porque según ellos tienen cojones, aunque ni siquiera la hubiesen leído y analizado a profundidad. Todos esos legisladores son simplemente ignorantes y huele rabos que responden a los intereses más ultraconservadores de México.

Ellos quieren seguir mamando y continuar dando topes, – es decir, algunos partidos políticos que saben de antemano que se encuentran hundidos en el más completo desprestigio se niegan a que se reduzca el número de diputados para que la representación legislativa quede en 500 y no en 300 como lo propone el presidente de la República.

Los partidos políticos la quieren seguir teniendo peladita y en la boca, porque esos 200 legisladores plurinominales o de representación proporcional no representan a nadie. No hacen campaña, no obtienen consensos ni votos. Llegan por la gracia de la inercia de una elección, según ellos para guardar los equilibrios dentro del proceso legislativo. Todos esos 200 legisladores ganan y viven muy bien, pero sirven para dos cosas, para votar en contra o a favor y para maldita la cosa.

De que existe una exagerada sobre representación legislativa la existe y de que al país le cuestan mucho sus diputados federales y locales, pues sí. Pero eso a los partidos políticos que reciben y gozan de jugosas prerrogativas les vale madre, insisten en conservar canonjías.

En el INE están igual y ganan lo que quieren, sea o no tiempo de elecciones reciben millones de pesos en presupuesto, cientos de miles en salarios y prestaciones, aunque comprobado esta que sirven a oscuros intereses; ¡ha! pero resultaron muy dignos y salen a defender y a ostentarse como consejeros Ciudadanos desde Polanco, Santa Fe o Lomas de Chapultepec.

Con esa delgada piel que les caracteriza insisten en seguir prendidos a la ubre que los amamanta. Cualquiera les puede mentar la madre, pero que no les toquen su fino estómago o el bolsillo, eso sí que no, ¡Pos como!

Los señores líderes de los partidos y los diputados federales inútiles, también se oponen a que los Magistrados del Tribunal Federal Electoral sean propuestos por el pueblo y no por consigna del presidente de la República o por las Cámaras legislativas.

No lo quieren ni les conviene porque hoy el pueblo manda y saben que muchos delincuentes electorales de cuello blanco dejarían de seguir prendidos.

En fin, esta reforma Político-Electoral, que es de la mayor trascendencia para México, la derecha rancia, el centro progresismo trasnochado y la falsa izquierda se opone, sabiendo que existe la posibilidad de concretar muchas de las propuestas con tan solo reformar leyes secundarias donde no se requiere de las dos terceras partes de La Cámara Federal de Diputados.

En los debates de este martes, hay que decirlo, solo algunos diputados federales potosinos mostraron capacidad, decoro y prudencia y, pese a sus válidos argumentos para aprobar la Reforma, la cerrazón de la derecha se impuso. ¡Bueno! aquí en la aldea, hasta el vocero de la Iglesia Católica, Tomás Cruz Perales lo festejo.

Según el cura, esta reforma atenta contra el INE y con la votación en contra, – – se logró, -dice él, preservar el valor y la dignidad del árbitro de la democracia, o sea el INE, el que dicen “no se toca”. Ya se verá.

Habría que ver qué opina este prelado de la dignidad y el daño causado a decenas de niños y adolescentes violentados por los curas pederastas. Citemos como ejemplo al padre Córdova, que imagino, el señor Vocero debe o debería saber que aún está prófugo de la justicia.

Hasta pronto

Me gusta esto: Me gusta Cargando...