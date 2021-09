Ricardo Gallardo VERSUS Demonios

A pesar y muy a pesar de algunos, en unos cuantos días, Ricardo Gallardo Cardona será investido como Gobernador Constitucional del Estado. Las fotografías del mandatario seguramente están ya listas para colocarse en cada una de las dependencias del gobierno del estado, en los despachos y en las oficinas varias de los señores presidentes municipales del estado potosino.

Esta vez, la ubicación de la imagen del señor gobernador no será situada como lo dicta la tradición protocolaria. Tampoco creemos que se instale como un acto de soberbia o vanidad. El retrato de Ricardo Gallardo Cardona, si es que ya se hizo en reproducciones suficientes, – será en este sexenio, puesto enfrente y no atrás de los servidores públicos, solo para que vean y no se les olvide quien mandará y decidirá en el estado por los siguientes 6 años.

Como encarecida recomendación para cada servidor público que entrará en funciones el próximo 26 de septiembre, incluidos secretarios, subsecretarios coordinadores, directores, subdirectores y presidentes municipales, – de cualquier partido que sean, – es que por a amor de Dios, pongan en grande y frente a ellos la fotografía de su esposa, de sus hijos o de su madre, para que antes de cometer una pendejada o un acto de corrupción la piensen diez veces.

A esos demonios son a los que de entrada se enfrentará Gallardo. Ya si los sindicatos de trabajadores al servicio del estado, que creo existen como 4 o 5, deciden colocar en sus oficinas una fotografía del primer mandatario, pues ya dependerá de ellas y ellos. Ninguna organización sindical deberá soslayar que en 17 días, inevitablemente tendrán que lidiar con un nuevo patrón que ha dicho reiteradamente que las condiciones y las reglas del juego cambiaron.

Por otro lado, – hoy en día, muchos potosinos se preguntan sobre qué otros demonios le estarían preocupando el nuevo gobernador. ¿Los grupúsculos de interés y de presión que por tradición y costumbre han secuestrado al mandatario en turno para proteger y conservar sus privilegios? ¿Los partidos políticos que integraron la coalición ´´Sí por San Luis Potosí´´?

¿Serán las élites empresariales neoliberales, los sectores conservadores de la sociedad potosina, las familias de abolengo, los sindicatos de burócratas, los dirigentes de la CEMAP, del MPL, los de Antorcha Popular y Campesina o los seudo líderes de comerciantes de las vías y los mercados? O bien, ¿algunos medios de comunicación visiblemente antigallardistas?

De la mayoría, no se duda de su actitud demoniaca. Varios, – sin embargo, han tendido y extendido puentes con Gallardo para buscar transitar juntos y llevar la fiesta en paz. Otros de plano no. Algunos siguen encabronados, varios siguen catatónicos y otros, todavía sueñan y están esperanzados en que el Tribunal Electoral Federal TEPJF les haga el milagro.

De los grupos radicales y ruidosos, Ricardo Gallardo estará muy probablemente pendiente de que, si se exceden a como están acostumbrados y maiceados o, simplemente rebasan un milímetro de la legalidad, seguro que el gobernador se las aplicará y no permitirá que se transgreda el imperio de la ley. De todos, al final del día, podría ser que no se haga uno, pero ahí están. Habría que ver de que está hecho el nuevo gobernador.

Yo me atrevo a creer, que los principales enemigos de Gallardo, – como siempre, no darán la cara y recurrirán al mundillo mediático que, de sobrada cuenta sabe quiénes son los que se prestan. Por años lo han madreado a él y a su familia y difícilmente se ve que en este sexenio hagan la excepción.

Una televisora local, una controladora de medios y una editora de impresos, serán los principales interlocutores o interesados en generar y reproducir las embestidas en contra del gobernador, – el resto, por mucho que presuman de miles de seguidores en las redes sociales, no dejarán de patalear al perder en este nuevo sexenio los privilegios que otros gobiernos les concedieron.

