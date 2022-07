Reprobado el sistema de justicia y aplicación de leyes; no llega ni al 3: Abogados.

Toño Martinez

Ante el grave deterioro que enfrentan la justicia y aplicación de la ley en San Luis Potosí – cómo en México- en perjuicio de la sociedad, la Federación de Organizaciones de Abogados de San Luis Potosí A.C. (FEOASLP) asumieron el compromiso de impulsar desde reformas legislativas hasta la certificación profesional de sus integrantes para buscar un cambio en las cosas, y ofrecer un servicio humano y de calidad a los ciudadanos.

Si midieramos en una escala del 1 al 10 el estado que guardan la justicia y la ley alcanzaría cuando mucho un 3 por ciento es decir no aprueba afirmó el maestro del derecho José Matilde Hernández Méndez, presidente de la Federación de Organizaciones de Abogados de San Luis Potosí (FEOASLP) A. C. en entrevista.

En ello todos tenemos alguna corresponsabilidad, desde los órganos encargados de hacer funcionar las leyes y hacer justicia, hasta los litigantes y ciudadanos por omisos e indolentes ante las fallas, indicó.

Sin embargo, los abogados potosinos hemos acordado asumir un papel más activo en aras de combatir la corrupción de los servidores públicos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial así como. en los diversos ámbitos del servicio público, libres de posturas ideológicas partidistas religiosas o de cualquier otra índole que no sea el interés de hacer vigente el Estado de Derecho en lo social, penal, civil, familiar, mercantil, laboral, agraria, administrativa y fiscal, añadió José Matilde Hernández Méndez.

Claro que no basta con la buena intención y por ello la federación, afina una agenda de jornadas de capacitación y actualización de los litigantes a fin de que contemos con las herramientas complementarias para servir a la sociedad, refirió

Reconoció la iniciativa del Mtro. José Ignacio de la Rosa Martinez para la unificación de los abogados y la redimención de su rol en la sociedad

La Federación de Organizaciones de Abogados de San Luis Potosi A.C. es encabezada por el Mtro. José Matilde Hernández Méndez como presidente, Lic. Javier Alejandro Cazares Gutiérrez secretario, y Mtro. Raymundo Aquino tesorero.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...