Regidora apuesta por el turismo e industria no a las cadenas comerciales .

– Propone también actualizar los reglamentos.

Toño Martinez

Para la regidora del próximo Cabildo de Ciudad Valles Nora Hilda Lara Azuara, las cadenas comerciales no aportan lo necesario al empleo y la economía del Municipio, por lo que impulsará al turismo y la industria no contaminante como maquiladoras, para que tengamos un crecimiento y desarrollo sostenido con ocupación de calidad y buen pagados.

Durante un desayuno de acercamiento que ofreció a periodistas y reporteros este

viernes, Nora Hilda Lara quien procede del Partido Acción Nacional ( PAN), marco con puntualidad que en el Cabildo el color partidista queda fuera porque como integrante del colegiado del Gobierno Municipal a quien servirá es al pueblo.

De actividad empresarial en el ramo turistico, Lara Azuara adelanto que además de desempeñar sus funciones en materia de vigilancia de acuerdos, revisar informes mensuales de tesorería, analizar propuestas de trabajo y los demás, pondrá en marcha un proyecto para crear una ruta de Turibus que traslade a los visitantes a conocer los sitios de interés histórico, cultural, paseos, y algo que por desgracia se carece a pesar de que Valles es el centro de la actividad turística hacia la Huasteca, son programas artísticos culturales por las tardes y noches en las plazas y parques.

Sucede que los turistas solo vuelven a Valles a dormir porque no hay eventos que disfrutar al regresar de los paseos.

Refrendo que los 162 reglamentos fundamentales para poner orden en la ciudad y fortalecer la Hacienda Municipal para generar inversiones, se aplican en mínima parte y hay que activarlos.

Reconoció Nora Hilda Lara Azuara que por ser su primer cargo en el servicio público desconoce algunos temas pero precisamente los ediles están recibiendo cursos de capacitación para el mejor despeño de sus funciones.