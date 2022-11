Que no sean solo buenas intenciones

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

La advertencia del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, de encarcelar y hacer que devuelvan lo robado quienes defraudaron al pueblo con la famosa red metro o metro-bus, no solamente es un deseo del mandatario estatal; constituye una aspiración de la ciudadanía misma que se vio burlada con tanto rufián que se embolsó el dinero producto de sus impuestos.

Las investigaciones sobre el desvío o mal uso de los recursos públicos están documentadas, solo hay que apostar a que a la fiscalía General del Estado no se le duerma el gallo en la correcta integración de las averiguaciones o carpetas de investigación. De que hay elementos para en tambar a más de tres, los hay, es solo cuestión de que el Fiscal se muestre decidido y atingente para que el pronunciamiento del gobernador no se quede en meras intenciones.

En lo personal coincido en que no es necesario que los vistan de rayitas y los pongan tras las rejas, con que devuelvan al valor actual de lo que se robaron, sería suficiente para realizar más obras o para saldar pasivos que provienen desde la pasada administración. El balón está en la cancha de la Fiscalía y esta instancia no debe dormir el sueño de los justos, basta con acelerar la expedición de las órdenes de aprehensión ante el Juez de Control.

En iguales circunstancias, por sus irregularidades, se encuentran ex funcionarios de otras dependencias. Por ejemplo, – en Comunicaciones y Transportes, en el COBACH, en SEDESORE, en el Instituto de Capacitación para el Trabajo, – y en otras muchas más que no salieron limpias. Ya pasó más de un año, y no se ve por donde le llegue la justicia a toda esa bola de hampones, funcionarios y no funcionarios que de beneficiaron con el dinero del pueblo.

ENTRE SOMBRAS

Ya el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona recibió la invitación para acompañar al presidente de la República el próximo domingo 27 a la marcha que partirá de El Ángel de la Independencia al Zócalo. Yo insisto que lo deberían acompañar todos los que se han beneficiado de los recursos del gobierno, o cuando menos, que vayan aquellos que se han rasgado las vestiduras por quedar bien con el mandatario, es decir, que ya salgan de la sombrita e ir a chilangolandia a darse un baño de pueblo.

No tienen madre. – Ahora resulta que las oficinas del INTERAPAS ubicadas en distintos puntos de la capital potosina, no reciben el pago de los adultos mayores que tienen derecho al descuento del 50%. Les dicen que, para que el descuento proceda, tienen que acudir a las oficinas de Los Filtros sin considerar distancias, estado de salud y complicaciones para su traslado. Alguien debe intervenir para frenar esta anomalía.

Hasta pronto

