Que le impide a Gallardo ser directo

La embestida mediática nacional en contra del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona y parte de su gabinete, tiene dos explicaciones.

Una, que el periódico nacional que le ha dedicado varias portadas busca un acuerdo económico y, dos, que la élite económica y política que había secuestrado al estado insiste en su estrategia de desprestigio.

En el primer supuesto, creo que Gallardo tiene muy claro cuál será su manejo con los medios nacionales y cual con los locales. Sabe perfectamente con quienes habrá de transitar y a cuáles ignorar.

El gobernador y gran parte de su equipo, no es ajeno a muchas cosas y tiene la información de quienes, desde hace años fueron despiadados y les tupieron duro. Que ahora algunos traten de congraciarse, de enmendar la plana y desgajarse la cintura, esa es otra cosa.

En el contexto local, es muy probable que el gobernador tenga una percepción equivocada de algunos medios.

La tiene porque quienes se sienten dueños de la lucha gallardista, – irresponsablemente, con vileza y poca madre le han entregado ´´tarjetas ejecutivas´´ distorsionando y falseando información con el solo ánimo de desprestigiar a algunos periodistas, pero esa es otra cosa.

Ricardo Gallardo tendrá que valorar y poner sobre la mesa como es que quiere o desea tener una relación con la prensa nacional, con la local y la regional.

Los medios, al final del día tendrán que cumplir con su responsabilidad de informar con objetividad, para eso fueron creados, tengan o no un acuerdo con el gobierno del estado, pero, en fin, es un asunto de varios análisis posteriores.

Del otro tema, cuando el gobernador del estado afirma que, los golpes que la prensa nacional y algunos locales le siguen propinando, es porque ´´ los

conservadores están dolidos de haber perdido un estado que por décadas gobernaron o incidieron en las decisiones´´, pues tiene razón.

Ricardo Gallardo no miente. Efectivamente existen por todo el estado, grupos y familias acaudaladas que por años hicieron los negocios de su vida. Por generaciones lo han hecho.

Groseramente se han enriquecido y poco o nada les ha importado que San Luis Potosí fuese exprimido, reprimido y explotado.

La pobreza urbana y rural es evidente en los muchos cinturones de miseria existentes en barrios y colonias de la capital potosina y en nuestras regiones indígenas.

En este particular tema, es ya costumbre que los políticos se refieran a estos grupos y personajes, declarando siempre entre líneas o dejando a la interpretación sobre quienes han sido los responsables de ´´la herencia maldita. ´´

Nunca, ni por asomo son directos ni se atreven a revelar nombres.

En mi modesta opinión, creo que ha llegado el momento de que un mandatario le ponga rostro y nombre a esos personajes. Ricardo no puede decir que no es necesario, argumentando que todo mundo los conoce, eso no es cierto.

Se les identifica plenamente en el circulo político y afamados son entre la clase dorada, pero el resto de los mortales lo ignoran, no saben quiénes son.

Si José Ricardo Gallardo tiene elementos para suponer o afirmar que son los ´´conservadores dolidos´´ los que le están orquestando y financiando la guerra sucia en periódicos como El Reforma y ocasionalmente en El Universal y otros, entonces porque no decirlo, porque no desenmascararlos y exhibirlos.

Al hacerlo, los potosinos sabrían quienes son los responsables del desmadre que históricamente han armado y que han tenido secuestrado a San Luis Potosí a sus gobernantes y a sus instituciones ¿o no?

