‘Que investiguen bien; soy de la izquierda genuina no de la hipócrita y luchador social”: Pedro González

– Nunca e tenido nexos con gente que este al margen de la ley.

Toño Martínez

“Mi trayectoria es de lucha social y mi formación ideológica es de izquierda pero de la genuina no de la hipócrita y cínica! nunca e tenido nexos con gente al margen de la ley y siempre e sido espiado pero los datos revelados sobre mi no tienen nada que ver”, afirmó Pedro González Gómez, Coordinador Estatal de la Centran Independiente de Obreros y ECampesinos ( CIOAC).

El Ejército no sirve para investigar y con mi caso de demuestra, añadió en relación con la aparición de su nombre en una relación de líderes sociales de la Huasteca que han sido espiados por la Secretaria de la Defensa Nacional ( SEDENA) en el.segmennto de posibles relaciones con delincuencia organizada de acuerdo con revelaciones difundidas por “Papagayos paper” tras hackear archivos de la defensa.

Mis estudios sobre la lucha social no fue precisamente en México! Estuve en Cuba, Brasil, la Unión Soviética, Italia y otros lugares,indico.

En ese proceso, refiere Pedro González, en tiempos del Presidente Carlos Salinas de Gortari se vinculó con personajes como Jorge Alcocer, Alejandro Encinas, Carlos Rojas, Francisco Rojas y otros más con algunos de los cuales todavía mantiene relación compartiendo ideales. Recuerda que el entonces Procurador General de la República Jorge Carpizo les apoyo para rescatar a muchos de sus compañeros que habían sido presos por sus ideas y que estaban en cárceles clandestinas, con la única condición de no decir quienes eran y dónde estaban.

Arturo Natera, recuerda, fue uno de los más grandes luchadores sociales de izquierda que también había sido apresado porque había tenido contacto con guerrilleros cómo Cabañas (Lucio) Genaro (Vázquez), y desde entonces le quedó claro que siempre estaría vigilado por el ejército y el gobierno que usaban a personal de segundo nivel de la Secretaría de Reforma Agraria y del Banco Rural para espiarlos.

Refirió que Arturo Natera estuvo detenido por ese marcaje que traían en 1968 junto con Jacobo García, Rodolfo Echeverría Chicali, Ramón Danzón Palomino,

González Gómez manifestó que si los están investigando debe hacerse a fondo y el gobierno tiene que reconocer que desde el poder se comenten errores como es el caso de las investigaciones nada profesionales porque innecesariamente. Yo felicito y agradezco a quienes hicieron posible que estén aflorando datos sobre las investigaciones del ejército y de otras fuentes del gobierno para que el pueblo sepa la forma en que encurren en actos de corrupción y de intromisión en la vida privada de actores políticos. Ojalá que se conozcan más informes porque el pueblo tienen derecho a saber aunque hay algunos que por seguridad nacional sería mejor que se reservaran.

Espiar al ciudadano es muy grave pero es más lo que está trascendiendo sobre el gobierno y el Ejército para que no repitan violaciones a los derechos humanos, garantías Costitucionales y a la vida privada.

Todo se sabe, como dentro de poco conoceremos las cosas ocultas del actual gobierno

Para concluir, el líder estatal de la CIOAC dijo que ojalá y México encuentre un rumbo donde no haya más guerrilla, espionaje, desordenes sociales para darle la oportunidad al país de alcanzar igualdad, paz y un efectivo nivel de bienestar para todos.

“Yo camino con la frente en alto, no tengo miedo que me investiguen, soy crítico de las cosas malas de los gobiernos pero también reconozco que responden cuando tenemos la razón aunque haya que recurrir a la presión social enérgica pero con respeto.

