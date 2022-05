¡Que fregones los hizo el radiotécnico!

Tan solo el costo del stand en el Tianguis Turístico de Acapulco tenía un costo de 2 millones de pesos. Eso, más el traslado de exposiciones, estancia y viáticos al personal, tal vez le hubiese representado al gobierno del estado una buena lana.

Pero esa no fue la razón por la que San Luis Potosí no asistió, dinero lo hay. Obvio que había que dar una salida o una explicación bien argumentada del costo-beneficio que puntualmente hizo la titular de Turismo Patricia Veliz Alemán. En realidad, el fondo es otro.

De entrada, resulta extraño que sean el presidente de la Asociación de Hoteles-Moteles y Restaurantes, Rafael Armendáriz Blazquez y Luis Gerardo Ortuño, presidente del sindicato patronal COPARMEX, quienes cuestionen o lamenten el que San Luis Potosí no haya estado presente en Acapulco.

Desde su óptica y sus muy particulares intereses, estos representantes señalaron que los hoteleros, los restauranteros y los proveedores de servicios, resultan afectados porque el turismo que viene a la entidad deja buena derrama económica de eso no hay duda.

Desafortunadamente, mamar y dar topes fue su intención. En todo caso, ¿porque no se mocharon o propusieron que estos sectores que siempre son los más beneficiados le entraran con su cuerno o aportaran en especie o algo en efectivo para lucir sus propiedades y los atractivos turísticos de San Luis Potosí?

Evidentemente que la responsabilidad institucional de promover la industria sin chimenea es del Estado, sin embargo, debe ser una tarea compartida gobierno-empresarios porque al final del día todos se benefician, pero, como diría aquel amigo: “los hizo muy chingones el Radiotécnico”, es decir, ustedes métanle y nosotros ganamos.

Por otro lado, ha sido muy notable la tendencia declarativa de uno de estos líderes que, ante cualquier oportunidad recurre al mundillo mediático para evidenciar o pegarle a la secretaria de Turismo. Eso lo sabe todo el sector turístico y, el gobernador del estado no es ajeno a esa grilla que se traen en contra de la señora Paty Veliz.

Eso de que es muy lamentable el que San Luis Potosí no haya estado presente en el Tianguis Turístico de Acapulco, no deja de ser pose y consigna. Sin en verdad los hoteleros, los restauranteros y los proveedores de muchos servicios quieren, buscan y desean que les vaya mejor, tan sencillo como que le pongan algo ¿o no?.

