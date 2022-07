¿Que el INE que? Adan Augusto López instala espectaculares en Valles.

Toño Martinez

A pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordeno a 30 funcionarios del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), incluyendo al presidente de la República Andrés me Manuel López Obrador, abstenerse de realizar actos de proselitismo político, al Secretario de Gobernación Adan Augusto López Hernández no le importo a pesar de su alta investidura.

En lugar de ello y en un desplante del desprecio a la ley – característico de la 4T- César Augusto López Hernández colocó un espectacular sobre un edificio entre el Boulevard México-Lared, la avenida Hidalgo y la calle Abasolo de esta ciudad, con su fotografía levantando la mano a Manuel López Obrador con la frase “Adán va”, y en la parte inferior una leyenda con el texto “Movimiento transformador de San Luis Potosí.

El espectacular es una clara actitud de promoción electoral anticipada, puesto que López Hernández es una de las “corcholatas” de López Obrador como aspirantes a Presidente de México en el 2024″.

Tal actitud del Secretario de Gobernación contraviene impunemente las funciones de la Secretaría de Gobernación pues es la dependencia que entre otras cosas se encarga de conectar las relaciones del poder Ejecutivo Federal con otros poderes de la Unión y de los demás niveles de Gobierno, para fomentar la convivencia armónica, preservar la paz social y el bienestar de los mexicanos.

El INE ordenó medidas cautelares contra Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Evelyn Cesia Salgado, Mario Delgado Carrillo, Mara Lezama, Citlalic Hernández, Delfina Gómez y 21 funcionarios y personajes de Morena y del Gobierno para abstenerse de realizar actos de proselitismo electoral violando el principio de imparcialidad y equidad, utilización de recursos públicos y otros delitos enfocados a los comicios del 2023 y 2024 denunciados por el Partido de la Revolución Democrática.

Pero Adán Augusto no tiene la intención de sujetarse a las leyes y eso es mala señal sobre los riesgos que traería de llegar a ser presidente de México.

