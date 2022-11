¿Que busca el fantasma de Denisse ?

– Sus apariciones son cada vez más frecuentes en la zona de Micos dónde fue asesinada.

Toño Martínez

Cuando la penumbra comienza a ensombrecer las sierras dónde se ubican las Cascadas de “Pago Pago” al Noreste de Ciudad Valles, la figura de una mujer con el pelo al aire que oculta sus rasgos, y vestida de blanco vaporoso camina sobre el eje carretero Valles-La Hincada – El Naranjo a la altura de Las Cascadas de Micos y los testimonios hablan desde que surge de súbito, sigue a personas o abordar

vehículos.

“Es el espíritu de la muchacha que fue degollada por su novio hace como veinte años en el lugar donde seguído venían de campamento y pasaban días entre los árboles cerca del el río ( Micos)”, comento don Trini un anciano que a vivido la escalofriante experiencia de ver al fantasma

” Yo venía caminando para’ El Platanito ‘ y empezaba a oscurecer,; antes de e llegar a la Cascada de la Virgen sentí algo extraño, así como escalofrío. Voltee i y como a unos veinte metros descubrí a una mujer que venía atrás de mi”.

No le hice caso porque pensé que era alguna vecina; pero a unque afloje el paso no me alcanzaba.

Entonces se me puso la piel chinita no se porque y voltee de nunuevo pero ya no había nadie y desaparecer ahí es imposible porque por un lado está el barranco hacia el río con muchas rocas, árboles y raíces de y por el otro el muro que sostiene la vía del tren” narro Don Trini.

” Si me dio miedo, se me doblaron las coras y estaba temblado y.mas cuando sentí un airecillo frío que paso a mi lado, comento

Eso pasa muy seguido desde el horrible crimen de Denisse, uns muchacha muy bonita, alegre y muy saludadora; ella y su novio se veía que eran una pareja feliz porque pasaban bastante tiempo en su campamento rústico que estaba entre la carretera y el río, como.a 50 metros del camino hacia abajo,, y salían a comprar cosas o comida y hasta asistían a fiestas y bailes en los ranchos de por aquí, explico por su parte Irene, dueña de un pequeño negocio de comida a la orilla de la carretera como a 200 metros del lugar de la tragedia.

“Por eso no nos explicamos porque el la mato con un cuchillo y le cortó

la cabeza para luego abandonar el cuerpo”.

La gente empezó a sentir que olía horrible, como a animal muerto cuando pasaban por la cartera a la altura del escenario del asesinato.

Decidieron bajar para investigar y fue como descubrieron el cadáver en estado de descomposición.

Al muchacho ni a ella se les había visto.

Fueron aviso a la autoridades y comenzaron las investigaciones que dieron con el autor del homicidio.

Le decían ” El Valles” porque así se apellidaba.

En febrero del año 2016, ” El Valles” fue asesinado de tres balazos por un desconocido que viajaba en una camioneta de acuerdo con el parte policiaco, en el estacionamiento de una tienda Oxxo en Tamuin,

Había acudído.por su esposa pero recibió 3 disparos en el torax.

Ahora, el espectro de Denisse quedo atrapado dónde ella murió a manos de su propia pareja.

Se aparece tanto al anochecer cómo de madrugada, y eso lo confirman choferes de camiones que acarrean caña al ingenio “Plan de San Luis”, taxistas y en general.

Se a aparecído dentro de los carros y luego se esfuma.

La gente le prende alguna veladora y se persiga al cruzar por el lugar pidiendo por el descanso de su alma.

” Busca la paz y que le ayuden a seguir su camino a la eternidad, comentaron personas.

