Presionan por la liberación del líder campesino Said López.

Toño Martínez

A un año 5 meses del encarcelamiento del líder campesino Said López de Olmos Martínez, acusado de despojo y asociación delictuosa y otros delitos tras la invasión de tres ranchos en el municipio de San Vicente, integrantes del Movimiento Huasteco Democratico (MHD) realizaron una marcha y mítin para exigir su libertad.

Said López es considerado un preso político, dado que ni su defensa, ni las condiciones de salud que enfrenta y su edad avanzada han logrado que las autoridades le puedan conceder el arresto domiciliario para que siga su proceso en libertad.

Ni siquiera los oficios de Antolín Guerrero Márquez, cuando fue Diputado Federal y del ex gobernador Horacio Sánchez Unzueta, consiguieron que el Gobierno del Estado interviniera para concederle una amnistía humanitaria.

Este domingo, durante la marcha por el bulevar México Laredo que culminó en la plaza principal con un mítin, López de Olmos hizo uso del derecho de una llamada telefónica , y se comunicó con algunos de los coordinadores del MHD para agradecer su fidelidad y echirtarlos para que no cesen de mantener los ideales del movimiento.

Con una trayectoria de más de 40 años de encabezar un movimiento contra la permanencia de latifundios; no obstante la afectación de más de 200 mil hectáreas de tierras privadas a finales del siglo pasado para crear el sistema de riego Pujal Coy que beneficiaría a grupos de campesinos del sector social para producir alimentos, no solo de San Luis Potosí, sino de diversos estados del pais, Said López nunca renunció a su lucha por las colonias marginadas.

Al líder del MHD lo capturaron elementos de la Policía Ministerial con apoyo de la Guardia Civil Estatal; junto con 10 integrantes más del Consejo General de la organización, luego de haber invadido los ranchos «El Sabino», » La Bolsa» y «Ciruelos» propiedad de la familia Castro.

López de Olmos habia denunciado la corrupción en dependencias involucradas en la entrega de 30 mil hectáreas de tierras en la segunda fase del Sistema de Riego, de tal manera que antiguos propietarios que fueron indemnizados, volvieron a quedarse con las propiedades, y grandes superficies fueron a parar en manos de políticos y gente de poder económico.

Sostuvo una gestoría intensa para que se practique una auditoria a Pujal – Coy y desde prisión mantiene la lucha.

En la manifestación hubo pancarta pidiendo la interavención de la presidenta de México Claudia Sheinbaum para que López de Olmos quede en libertad.