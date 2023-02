Por si tenían dudas

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Si algunos estaban preocupados por la relación política AMLO-Gallardo. O si a unos cuantos se les hacía bolas el trípode y les causaba estupor un presumible distanciamiento; la visita del presidente de la República no vino más que ha confirmar que el gobernador del estado tiene y cuenta con el respaldo del gobierno federal.

Que, si las gestiones para instalar aquí una planta de la BMW fue iniciativa propia de los dueños de la empresa, o que, si el gobierno federal empujó para que esto se concretara, eso es peccata minuta, simplemente para el gobernador Gallardo, el hecho de generarse una buena inversión en el estado y con ello miles de empleos ya es un triunfo. ¿Dónde estaban?

No faltarán quienes aplaudan, desdeñen, descalifiquen o subestimen la llegada de la empresa alemana. A eso están acostumbrados y es su objetivo. Afortunadamente los empresarios mismos y los potosinos que buscan crecer y obtener un empleo decoroso, saben que San Luis Potosí, como nunca, comienza a tener posibilidades reales de un crecimiento y desarrollo industrial sostenido.

Lo que sucede es que a muchos de los curros o conservadores del Bajío, les preocupa que tengan que ser inversiones extranjeras las que tengan que instalarse en el estado. Hacen berrinche, descalifican o minimizan, pero no se dan cuenta que desde hace décadas solo se han dedicado a invernar y no a invertir. Hacen negocios con el poder público, traficando, de esos facilitos que no ponen en riesgo sus capitales.

Para muchos empresarios, de todos los ramos o actividad empresarial, la expansión de la BMW representa una ventana de oportunidades para convertirse en proveedores no solo del proceso de producción que significa la fabricación de autos eléctricos, sino toda esa diversificación que representa la llegada de una empresa de ese tamaño.

En varias ocasiones, el presidente López Obrador ha hecho referencias claras sobre el mandatario estatal Ricardo Gallardo. No necesita estar aquí cada ocho días o cada mes para demostrarlo. El criterio de AMLO sobre Ricardo Gallardo y su gobierno, simplemente es bueno y hoy lo demostró en sus intervenciones. Que otros le quieran encontrar chichis a las gallinas, pues es otra cosa.

Al final del día, el mérito para que la BMW se instalara en San Luis Potosí es de muchos. Nadie se puede colgar la medalla o adjudicarse un mérito propio. Lo que sí es cierto, es que si los alemanes decidieron expandirse en San Luis Potosí, es sencillamente porque vieron en el gobierno de Gallardo, condiciones favorables para ello y nadie lo puede objetar.

Ahora bien. No bastaba que la empresa alemana decidiera venirse a tierras potosinas. Muchos sectores como el empresarial, el comercial, el de servicios, los inmobiliarios y los proveedores de algo, tendrán que ponerse bien las pilas para responder a las expectativas de la trasnacional, esto incluye a las instituciones de educación técnica y superior para que aporten la mano de obra calificada que se requiere para un proyecto de este tamaño.

Para la BMW, la gobernabilidad, la estabilidad y la paz social fueron factores determinantes en su decisión de instalarse en San Luis Potosí. Por mucho que los adversarios de Gallardo quieran pintarle de rojo al estado, se siguen construyendo condiciones favorables para la inversión, y, eso, aunque les duela a algunos, seguirá siendo el sello de este gobierno.

Hasta pronto

