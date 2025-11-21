Poesía, literatura y huapango en la Casa del Poeta «Julián Carrillo»

Toño Martinez

Una expresión viva de talento literario y artístico centrado en lectura y poesía, amenizada por el trío de huapangueros juveniles e infantiles «Maydan» vivió la «Casa del Poeta Julián Carrillo» la noche del miércoles 19, como parte de las celebraciones por El Día Mundial del Libro.

Organizada por el profesor Marcelino Hernández Martinez, impulsor del arte y la cultura, y Presidente de la Academia Internacional de la Lengua Capítulo San Luis Potosí y creador de la Casa del Poeta, la tertulia fue un oasis de convivencia literaria y musical donde autores como Asaf Salathiel Sánchez, Marina Gutierrez, Norma Lidia Chávez, coordinadora del evento, Fátima, Antonio Martinez, Salvador Jurado Director de Cultura del Ayuntamiento, el maestro de pintura Miguel Angel Hernández Coronado, Gerardo Sánchez Carlos Torres director del Grupo Cultural «Chaplins» y el poeta, trovador, escritor, articulista y compositor musical Marcelino Hernández, demostraron su sensibilidad creativa e interpretativa para además generar un intercambio de experiencias.

Asaf Salathiel a manera de homenaje a la memoria del escritor de fama internacional Alberto Enriquez, leyó un fragmento del libro «El Libro de los Nuevos Magos» mientras que Marina Gutiérrez Gutiérrez, narró un poema de su creación y Gerardo Sánchez habló sobre el éxito mundial de literatura «Pedro Páramo» de Juan Salvador Jurado sobre ensayos.

Muy emotiva resultó la actuación del trío «Mayaán» integrado por los hermanos Yaxal Lem en la jarana, Jayden Edanhi en violín y, Josué Alfredo en la guitarra quinta; que a su corta edad deleitaron con huapangos de la tierra nuestra y merecieron aplausos de los asistentes..

Quedó firme el compromiso de realizar encuentros bohemios, conferencias, intercambios culturales y artísticos, con especial enfoque a los niños; exposiciones de pintura, escultura o fotografía e igual de artesanía.