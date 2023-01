Podré no estar de acuerdo con lo que dices…’ pero defenderé siempre a la Libertad de Expresión

– Amenaza al periodista Samuel Roa no puede quedar impune.

Toño Martínez

Atentar, amenazar o coaccionar a un periodista por ejercer el sagrado derecho a ejercer la Libertad de Expresión y de Imprenta, cómo es el caso sucedido a Samuel Roa Botello por cualquier causa relacionada con su oficio no puede quedar impune en San.Luis Potosí y mucho menos maquillarse con acciones timoratas.

Esto no es un desafío más para las instituciones de seguridad bajo cuya responsabilidad está esclarecer quien o quieres fueron el o los autores de haber dejado una hielera con cabezas de cerdos degollados frente al domicilio de Roa Botello interpretado como una intimidación a su trabajo porque, si la intención fue acallar su voz y textos lleva implícito un riesgo para la democracia.

La Libertad de Expresión es piedra angular de las libertades humanas y equilibrio de una sociedad abierta, de respeto y orden.

México, conforme al registro de la organización Reporteros sin Fronteras, está convertido en el país más peligroso del Mundo para el periodismo y los periodistas por una combinación de factores que van desde la intolerancia oficial y sus arengas contra la crítica y el disentir de ideas, hasta la violencia delincuencial.

Tal escenario a llevado al periodista a ser más pulcro y ético en su actividad y a entender también que el periodismo jamás debe vincularse a intereses políticos, económicos, búsqueda de poder, que nada tienen que ver con buscar la verdad de los hechos sin alterarla, para presentaría tal cual a los lectores radio escuchas, televidentes y cibernautas.

Denunciar si corrupto, déspota y abusivo es objetivo del periodismo.

En el caso de Samuel Roa no es el primera vez que enfrenta incidentes de este tipo pues, entre otros están el incendio de vehículos utilitarios

fuera de las instalaciones de la empresa que dirige Emmsa Valles.

Decía el filósofo, escritor, historiador y abogado francés Francois – María Arout, mejor conocido como Voltaire para dimensionar la importancia de la libertad de expresar nuestras ideas que ” Podré no estar de acuerdo con lo que digas, pero defenderé hasta la muerte tu derecho de decirlo”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...