Poderes Judicial Federal y Estatal putrefactos

Tenemos poderes anquilosados y corruptos

De nada sirve tanto esfuerzo

¿Y la flagrancia?

Por Redacción

Una sola pregunta integrada se planteó en el ámbito de los Poderes Judicial Federal y Estatal: ¿Qué motiva o que hace que un juzgador decida la liberación de presuntos delincuentes que fueron capturados en flagrancia cometiendo algún delito? Digamos, en posesión de drogas, armas y vehículos robados.

Muchas fueron las respuestas que bien vale la pena describir porque justamente es de sus entrañas de donde salieron las valoraciones. En primera instancia, – dijeron, “tenemos un poder judicial federal o estatal putrefacto, anquilosado, rebasado y evidentemente corrupto.”

Funcionarios, empleados o trabajadores que tienen años en estos poderes, principalmente los vinculados a procesos penales, explicaron que cuando un Juez Federal o Estatal deja en libertad a un presunto criminal, tiene varios orígenes, el más explícito es la corrupción imperante y, agregaron:

“Cuando se trata de presuntos delitos del orden federal, puede ser que el Juez tenga compromisos, que tenga temor a enjuiciar a integrantes de la delincuencia organizada, – o bien, simplemente porque le llegaron al precio, sustentaron.”

Por otro lado, cuando una carpeta de investigación no está bien integrada, – es decir, que se detectan fallas o inconsistencias en el procedimiento de investigación o detención, el Ministerio Público no lo advierte o no le toma importancia por ignorancia o por la carga de trabajo.

Ello significa que el Juez de la causa no encuentre los elementos suficientes para procesar o sentenciar a los malhechores. La llamada “puerta giratoria” tiene una explicación y es esa.

“Muchas veces, la defensa de los delincuentes conoce los vicios de un procedimiento, pero fundamentalmente saben de la ambición de algunos jueces.” En el contexto estatal, – agregaron, muchos juzgadores provienen de la herencia maldita y, en el concierto federal, del conservadurismo o de una derecha que continúa mostrándose renuente a la transformación.

“Lo que se requiere, lo que se necesita con urgencia, es que tanto diputados federales como locales realicen una revisión profunda al marco legal y reformar lo que se tenga que reformar. Este trabajo no solo debe hacerlo el Congreso Federal o Estatal, sino que se deben involucrar los Poderes Judiciales, que, es donde esta podrida la manzana” señalaron.

“Recordaron que nadie se explica cómo es que un Juez Federal, en este caso el Magistrado Baltazar Castañón Gutiérrez, hubiese dejado en libertad en varias ocasiones a delincuentes a los que en flagrancia les han incautado miles de dosis de drogas, armas de uso exclusivo del Ejército y vehículos robados o clonados. Nadie se lo explica.”

El argumento podría ser que el informe policial no estuvo bien hecho o que los uniformados o militares sometieron a tortura psicológica a los detenidos. Eso podría ser, pero aquí la pregunta es: ¿Y todo lo incautado? ¿Que de nada sirve el hecho de que se detenga a varios narcomenudistas, con la mercancia a bordo, con armas y unidades de dudosa procedencia? Pareciera que no, indicaron.

Hoy por hoy, remataron; tanto el Ejército Mexicano como La Marina, la Guardia Nacional, la Guardia Civil Estatal y la Ministerial están haciendo su trabajo, sin que ello los exima de algunos de actos de corrupción, sin embargo, tardan más en detener a los malos que en soltarlos, y esto, no puede ni debe continuar así.

Aquí no se trata de un mandato divino, lo que se requiere es que se ponga del conocimiento al Consejo de la Judicatura Federal y Estatal el comportamiento de algunos jueces, eso es lo que se debe hacer. De otra manera, como dice el gobernador Ricardo Gallardo, será un cuento de nunca acabar porque no se tendrán ni los elementos ni los recursos suficientes para hacerle frente a esta delincuencia que sigue actuando impunemente, puntualizaron.

Share this: Twitter

Facebook