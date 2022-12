Pista de carreras tendrá Valles el 2023.

CAMINANTE

Toño Martínez

Prepare su silla plegable, sus lentes de sol, el terno para el refresco o la bebida preferida, , tortas, papás, sombrilla y vaya buscando un buen lugar para que disfrute el 2023 los ensayos de carretas politicas en el circuito Valles.

No vaya a pensar que por tratarse apenas de prácticas la competencia será sencilla o aburrida, no, porque aunque habrá competidores con vehículos de todas marcas, modelos y categorías antiguos, reciclados y sofisticados reciclados al estilo de ” Rápidos y Furiosos ” tendrán su carga de emociones fuertes.

El trofeo a obtener será para el ganador del primer lugar la Presidencia Municipal con la oportunidad de colocar a gente de su estaff en regidurías y pu sr s diversos, mientras que para los que lleguen en segundo y tercero la posibilidad de un asiento en el Congreso del Estado.o mínimo una chamba de asesor.

Olvídese de la Fórmula 1 o Fórmula 4, del Premio Nascar, el Campeonato Mexicano de Rallyes, 24 horas de Lemans o la carrera Panamericana;. está competencia será para nervios de acero.

¿Que pilotos estan apuntados para este primer ensayo de la carrera que culminará en Junio.de 2024?

Ahí le van: David Armando Medina Salazar que quiere conseguir su segundo trofeo y llevara de copiloto a su hijo; Cesar González García con varias participaciones y patrocinadores diversos pero cuyo.vehiculo a quedado a media carrera; Faustino.Cedillo Tinajero piloto a cuya primera aparición le faltó pericia y su auto zigzageó por no hacer caso. un

Están inscritas dos mujeres hasta ahora, Xitlalic Sánchez Servín, con una experiencia en competición pero sin trascendencia, ahora apadrinada por la marca Torres-Sánchez que está en la cúspide en capacidad sobrada como patrocinador y un catalogo de trucos y además un CEO de la industria avicola que no escatima recursos para alcanzar objetivos.

La otra es Rita Ozalia Rodríguez, piloto sin oficio cuyo unica relación con premios de carretas a sido su cercania con una ganadora, pero que por si sola no sabría ni como.encender el carro.

En otra categoría, la de autos antiguos pero con piloto experimentado y mucho fogueo en agarre de curvas, conocimiento de motores, paso lento pero sostenido es Victor Manuel Palomares Tejada; ya está anotado. Por el mismo rumbo en intervenciones a medias por fallas del vehículo está Marco Antonio Sáenz López, probando si podrá competir.

Aparece al final de posibilidades pero esta acostumbrado a entrarle el conductor José Luis Romero Calzada que juega bajo el

pseudónimo de Tekmol, cuya incapacidad para sustentar un reto.asi supera los autos de a anzada Tecnológia que acostumbra usar.

Aparece otro que quiere registrarse pero no tiene ni experiencia, conocimiento en manejo de bolidos, retos y ni tomar el volante sabe aunque por defaul se haya asomado a los podios, se llama René Oyarvide.

La pista está lista para las carreras preliminares rumbo a la presidencia municipal y varios de ellos no alcanzaran a llegar al final de la pista para ir luego a la grande.

Este premio comienza a ser imitado en los demas municipiod que alistan sus propios circuitos politicos.

