Otro espectacular asteroide cruzo N. León, Coahuila, Tamaulipas y Orente de San Luis Potosí

*Descarta NASA que sean naves extraterrestres.

Toño Martinez

Un nuevo e impresionante bólido cruzó la madrugada de este domingo los cielos de Monterrey Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Oriente de San Luis Potosí, produciendo un gran estruendo y enorme expectación por su semejanza con la bola de fuego que se vió en la Huasteca Potosina a finales de Junio.

El brillante objeto catalogado como asteroide, dejó tras de sí una estela de fuego de acuerdo con un comunicado de la Sociedad Astronómica de Tamaulipas (SAT) y la Comisión Nacional de Desastres Naturales (CENAPRED), y aunque surgieron versiones sobre la caída del bólido a la altura de San Roberto, no se tenían evidencias y no se descarta que pueda tratarse de basura espacial.

El paso del meteorito por la región fue registrado a las 2:10 de la madrugada por los satélites GOES 18 y 19, y la SAT lo bautizó como 2025 KS8. También fue visto desde Ebano y Pánuco.

Las frecuentes llegadas de meteoritos o aerolitos a la zona Noreste del país, ha avivado la imaginación de los aficionados a la teoría sobre los Objetos Voladores no Identificados (OVNIs) que vinculan con posibles manifestaciones de inteligencia extraterrestre, pero ninguna investigación científica, de agencias de Gobiernos o institutos particulares han podido recopilar evidencia de que así sea .

CONCLUSIONES DE LA NASA.

El más reciente estudio de la Administración de Aeronáutica Civil y del Espacio (NASA) de Estados Unidos a través del programa Fenómenos Anormales no Identificados (UAP), concluyó que tras examinar 243 casos de presuntos avistamientos de naves no terrestres, caídas y contactos con extraterrestres, no encontró evidencias firmes y solo 71 quedaron para seguir siendo analizados.

Lo mismo sucedió con el proyecto «Libro Azul» que entre 1947 ( después de La Segunda Guerra Mundial) y 1969 recogió 12,618 versiones sobre avistamientos de OVNIs y de estas solo 701 quedaron sin explicación.

Tampoco el instituto científico privado SETI fundado en 1984 y que significa Busqueda de Inteligencia Extraterrestre escudriñando el espacio mediante señales de radio con equipos sofisticadas en varios paises ha logrado resultados objetivos ni investigaciones de naciones como Rusia, China, Inglaterra, India.

Laboratorios espaciales de avanzada tecnología como el James Webb estudian planetas, constelaciones galaxias a años luz de distancia, pero a pesar de sus fabulosos descubrimientos no registran indicios de inteligencias alienigenas, e igual ocurre con las sondas Voyager 1 y 2 lanzadas en 1977 con toda la información sobre la vida en la tierra y ubicación del planeta. Ninguna ha sido contactada por alguna civilización de las estrellas y eso que la primera ante el asombro de los ingenieros de la NASA dejó ya el Sistema Solar para internarse en las profundidades de la Vía Láctea donde las investigaciones científicas ayudadas por computadoras cuánticas e Inteligencia Artificial dicen que podrían existir hasta 200 mil planetas que poseen los mismos elementos químicos y condiciones para el surgimiento de vida sea rudimentaria o mas avanzada en tecnología.

Sin embargo, a pesar de los resultados fallidos de la ciencia astronómica en comprobar la probabilidad de encontrar civilizaciones en las estrellas, no se descarta y la búsqueda continúa tanto por gobiernos como por universidades y cientificos apoyados por Inteligencia Artificial

Siguen cautivando las historias, documentales y aventuras dobre zonas de actividad ufológica como el rancho Skywalker de Estados Unidos, «Capilla del Monte» en Argentina -pueblo considerado como la capital mundial de manifestaciones extraterrestres-; Mineral del Chico en Hidalgo, Siberia en Rusia o la isla «Friendship» en Chile donde se asegura habitan extraterrestres capaces de curar enfermedades terminales, el ejido «Lomas del Real» en Altamira Tamaulipas donde fue construido un mirador para observar los OVNIS que ingresan o salen del mar, ahí que de acuerdo con la leyenda contemporánea existe «Amupac» ciudad submarina de alienígenas, y aumenta la curiosidad por encontrar civilizaciones en otros cuadrantes del cosmos no se detiene.

De una cosa podemos estar ciertos: sería exceso de ego y soberbia creer que somos la única raza inteligente en este océano infinito del universo y algún día podremos comprobarlo. El Creador del génesis lo sabe.