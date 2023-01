Oposición pone cascabel al gato a Morena en Coahuila y Edomex .

CAMiNANTE

Toño Martinez

Contrario a lo que pregona el Partido Regeneración Nacional ( MORENA) no tiene nada fácil arrebatar a la oposición las gubernaturas del Estado de México y Coahuila en las elecciones de este año, procesos que tienen puesta la atención política del país, porque de alguna manera será un atisbo para observar lo que pasará el 2024 para renovar al presidente de la República.

Por un lado la Alianza ” Va por México ” entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), y el de la Revolución Democrática (PRD) tras ratificar que seguirán juntos en esa liga, han tenido tino en la selección de precandidatos y, le pusieron el cascabel al gato a MORENA, Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista Mexicano (PVEM) que forjan la unión de “Juntos haremos historia” en Edomex,, con la nominación de Paulina Alejandra del Moral Vela de aseada trayectoria política y profesional, que irá contra bb la maestra Delfina Gómez Álvarez de 60 años, quien carga con la mancha de abuso de autoridad y despojo en qué incurrió cuando cómo alcaldesa de Texcoco descontaba un 10% del sueldo a los trabajadores municipales y al DIF para financiar a MORENA, sin su autorización, y otras causas más.

Irónicamente su promesa como pre-candidata es ” lucha permanente contra la corrupción.

Alejandra del Moral, de 34 años es Licenciada en Derecho y tiene una maestría en Administración Pública y Política; asido diputada y es una figura de fuerte arraigo popular.

En cuanto a Coahuila, la alianza PRI-PAN -PRD selecciono a Manolo Jimenez Salinas de 38 años, ex alcalde de Saltillo, ex diputado local y ex secretario de Inclusión y Desarrollo Social y es un empresario reconocido.

En ese estado MORENA sufrió un descontón cuando Ricardo Sóstenes Mejía Bardeja

quien era sub secretario de Seguridad Pública renunció al cargo y fue postulo por el PT rompiendo así la alianza entre ambos partidos

Entonces MORENA nombra a Santana Armando Guadiana de 76 años de edad ingeniero de profesión y ex presidente del Club de Béisbol ” Saraperos de Saltillo” -¿ les suena a quién le gusta ese deporte?-

Entre Ricardo Mejía y Santana Armando existe igual aceptación y el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ya le dió su bendición “porque es su amigo”.

El panorama cómo se va no está para el que MORENA adelante victorias.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...