Oleada de OVNIS provoca gran controversia: ¿Son presagio?

Toño Martínez

Una de las más grandes controversias en relación al fenómeno OVNI se a desatada durante los últimos 3 días y regresó la atención de la gente sobre la posibilidad de que estemos siendo visitados de manera más frecuente por civilizaciones extraterrestres, lo cual en medio de los grandes problemas de todo tipo que enfrenta el planeta y que ponen en riesgo la existencia humana genera incertidumbre y nerviosismo. A esto se agrega que la misma ciencia no tiene explicaciones clara sobre los Objetos Voladores No Identificados.

La diferencia entre los OVNIs que han sido detectado a lo largo de siglos y que formalmente comenzaron a ser investigados desde hace 50 años por los científicos, es que está vez las luces avistadas en ciudades como Tijuana y Rosarito en México, San Diego y los Ángeles en Estados Unidos y en la Península de Yucatán también de nuestro país es su permanencia sobre la obscuridad de la noche que fue de casi 40 minutos mientra primero estáticos y luego desplazandose hacía varias direcciones y descendían prácticamente por encima del mar en el Pacífico al grado que su luminosidad se reflejaba en el agua.

Otro componente diferente es que su número fue progresivo pues aparecían primero 2 luego 3 hasta finalmente llegar a 6

Prendían y apagaban luces en color naranja y se movían con gran rapidez calculando que medirían de 5 a 10 metros de circunferencia.

Lad interrogantes surgieron de inmediato entre personas que tuvieron oportunidad de filmarlos y en comentarios de la NASA (Agencia Aeroespacial de EU).

Ni la Guardia Costera Norteamérica, ni el Ejército ni la Naval del vecino país han reconocido que estuvieran practicando ejercicios militares en ese sector y negaron haber lanzado bengalas.

¿Seres de otra dimensión?, Inteligencias extraterrestres?, Alienígenas?, O viajeros de civilizaciones lejanas espaciales?, Qué son?.

La expectación es creciente, luego de que la atención a los OVNIS se había eclipsado por el acelerado avance de la tecnología que distrae a la mayoría de los habitantes de la tierra, junto con los problemas del clima, falta de agua, guerras, aumento de los pobres y hambre.

Sin embargo es conveniente anotar que la presencia OVNI se ha incrementado desde 2016 de manera en espectaular en el Océano Pacífico y sus costas. El 16 de Mayo de este año el Congreso de los Estados Unidos celebró por primera vez en 50 años audiencias sobre los Objetos Voladores no Identificados y comparecieron por el Subcomité de Inteligencia Ronald Moultrie y Scot Bray.

Está vez existe ya una investigación formal del Congreso sobre los OVNIS y aunque aceptan 140 casos de apariciones a pilotos del Ejército, extraoficialmente señalan que son 400.

Esta averiguación toma en cuenta el análisis de los miles de satélites que están en la circulando en la Órbita Terrestre, y que de acuerdo al Indice de Objetos Lanzados al Espacio, elaborada por la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior son 4921 de los cuales 2600 ya no funcionan y permanecen 17 000 más en órbita.

André Carson Presidente del Subcomité del Congreso resumió en una frase la importancia del tema al señalar que No tienen explicación, es cierto pero son reales”; recordemos que solamente la empresa SpaceX colocó 2 400 microsatelites y el 29 de abril de este año, envío 53 más; t tiene autorización para lanzar 12 000 en total y hace trámites para alcanzar un total de 30 000 destinados a llevar la señal de internet de banda ancha a todas las regiones del mundo. Citamos este renglón de la tecnología de comunicación porque ya a sucedido que tanto en el lanzamiento de los microsatelites por cohetes Falcon X y los propios aparatos circunvolando la tierra son confundidos en algunas ocasiones con naves desconocidas.

En cuanto al análisis diferencial de naves terrestres y las desconocidas, es de llamar la atención que me en muchos de los casos los objetos aparecen sobre vestigios culturales de diversas civilizaciones antepasadas y una teoría apunta a la posible existencia de canales energéticos que les sirven de combustible para sus desplazamientos.

El enigma de los ovnis está vivo de nuevo en el mundo y hay quienes dan interpretaciones de presagios fatales mientras otros los tomas como una posibilidad de ayuda exterior a los terricolas. ¿Usted qué opina?

Me gusta esto: Me gusta Cargando...