¡No…si el güerito es bien cabrón!

No hace mucho, un buen amigo muy cercano a la familia Carreras-Valle, me comentó en corto que, Juan Manuel, esposo de Lorena y gobernador de San Luis Potosí, todavía por 3 meses más, era del tipo de conductas raras. ¡Si no se crea Don Fer, El Güerito no es lo que parece! ¡Juan Manuel es bien cabrón! ´´La misma Lorena dice que es un hombre iracundo y que nada más la carita tiene´´.

A Juan Manuel lo conozco desde hace 30 años. Cuando El Güero se desempeñaba como Secretario de Planeación en el gobierno del estado. En una ocasión, allá por 1993, prudente y elegante como suele ser, siendo yo Director General de Gobernación, Carreras me ofreció pagar la renta de una casona ubicada en la calle de Fco. I. Madero a cambio de que le dejara el espacio físico que ocupaba en el edificio España, porque según me dijo, él ya no cabía.

Antes de ese episodio yo solo sabía que el Güero había llegado con Gonzalo Martínez Corbala, con maletín en mano, mostrándose siempre amable, atento, respetuoso y sonriente con el medio periodístico del que me siento orgulloso de pertenecer. Cuando Teófilo Torres Corzo se desempeñó como presidente de la ´´Fundación Siglo XXI´´, ahora ´´Fundación Colosio´´, recuerdo que me propuso en Matehuala ser el delegado para atender el proceso electoral en ese Distrito.

´´Por invitación de Horacio Sánchez Unzueta, fui de los iniciadores de la Fundación. ´´La política trato de entenderla, pero no me interesa, ´´ – le dije a Teófilo. ´´En todo caso porque no pone a Juan Manuel Carreras, él es de Charcas, – igual y hasta anda queriendo ser diputado federal´´, – le dije, y, así fue. Se nombró delegado a Carreras y no tardó mucho en ser candidato del PRI para contender por el Distrito de Matehuala.

No sé si este pasaje de su vida política El Güero lo recuerde, a lo mejor no, – si es así, que bueno, – y si no, pues que ingrato porque de ahí despegó para incursionar en ligas mayores y relacionarse con gargantones de la política nacional del tamaño del expresidente Felipe Calderón, quien más adelante se lo jaló para ocupar las direcciones de la CORETT, el FIDE y de ahí proyectarse para la gubernatura del estado con el apoyo de Fernando Toranzo en 2015.

En ese intervalo, cuando este servidor hacía alguna alusión o referencia del Güero en esta Columna, amablemente publicada en los Portales Código San Luis, Emsa Valles y Plano Informativo, sobre las posibilidades de Juan Manuel de convertirse en el candidato del PRI a la gubernatura del estado, siempre agarró el teléfono para hablarme y agradecerme por los comentarios hechos. Creo que De Fondo fue el espacio que muy anticipadamente auguró y dio por un hecho su nominación, y conste que en su momento lo dijeron otros no yo.

No olvido que cuando lo acompañe al CEEPAC a su registro, me vio de lejos y se apartó de la multitud para dirigirse conmigo, para agradecerme y decirme que en breve nos tomaríamos un café. De eso hace 6 años y, cada vez que coincidimos en algún lugar, – siempre me dice que está pendiente ese cafecito. ´´No te preocupes, el día que gustes´´, le he contestado.

Bueno, la última vez que lo vi, fue el año pasado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, durante la entrega de premios de periodismo. Ahí, Juan Manuel me dijo…´´Oye Fer, como que ya te deben el premio al mérito ´´ ¿no crees?….y yo le respondí ´´No ca…, ese se entrega solamente a los que ya se andan muriendo y yo todavía no pienso en eso, muchas gracias, pero no´´.

En 2015, ya ungido como el abanderado priista a la gubernatura, un domingo Juan Manuel me hecho un telefonazo para pedirme le diera la mano con algunos temas de Comunicación Social, porque según me dijo, veía el área muy jodida. ´´Yo ando en la Huasteca, – me dijo, pero te va a hablar Elías Pesina, Joel Ramírez o Fernando Chávez´´.

Así fue, ese mismo día me incorporé y a los tres les dije que yo estaba apoyando con algunas cuestiones a Ricardo Gallardo Juárez en su campaña a la presidencia municipal. Lo aclare y lo precisé para que estuvieran enterados, para que luego no hubiese dudas y para que nadie se sintiera engañado.

La campaña transcurrió y en julio del 2015 Juan Manuel gano la elección para convertirse en el nuevo gobernador, cargo que en escasos 3 meses dejará por conclusión de su mandato. ¡Qué Rápido pasó el tiempo! Como si fuera ayer.

¿Por qué no concretó el cafecito prometido?, no lo sé, lo ignoro. Chamba no le iba a pedir. Si en ese tiempo alguien o algunos le dijeron algo de mí, en realidad es cosa que nunca me importó porque la verdad es que a esas lenguas perversas que engañaron al Güero, y a otros de los que se rodeó, literalmente los mandé a chingar a su madre desde hace mucho tiempo.

Todavía el año pasado, no faltaron esas voces especuleras y envidiosas que llegaron a decirle a Juan Manuel, que si apoyaba con algún paquete publicitario a los periódicos digitales Closeup-Noticias y La Voz de San Luis, que me honro en dirigir, sería tanto como alentar el proyecto político de los Gallardo.

Así, de ese tamaño envenenaron y se grillaron a un gobernador empeñado por intermediación inexplicable de su Coordinador de Comunicación Social, en mejor favorecer, extralimitarse y pagarles muy bien a todos esos que invariablemente, todos los días se estuvieron chingando a Juan Manuel.

Justo sobre todos esos espíritus pequeños y miserables, un día le pregunté a su Coordinador de Prensa, Raúl Camacho, quien me confirmó y me dijo, – ´´pues sí, si hay voces… y muuuchas que dicen eso. ´´

En fin, en este oficio hay que entender que por más que te esfuerces en guardar los equilibrios, siempre queda uno como el cohetero, pero bueno, – esto así es, lo importante es que ya muy pronto terminará la pesadilla.

Por cierto, las declaraciones de este martes del Gober, en el sentido de reconocer implícitamente el triunfo de Ricardo El Pollo Gallardo, es una buena señal de su parte.

Es un buen principio y una actitud de potosino bien nacido. Es lo mejor que puede y debe hacer, no tiene caso abrir más frentes. Si esa actitud de Juan Manuel la asumen sus funcionarios y ´´las esposas´´ o cuñadas de los servidores públicos que abierta y agresivamente muestran su frustración, la fiesta podrá transitar en paz, de otra manera no esperen clemencia.

Hasta pronto

