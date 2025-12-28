11.8 C
San Luis Potosí
Nombró David Arando a Tecmol como jefe de la Policía Municipal.

By Redacción
domingo, diciembre 28, 2025

Por Héctor Esperanza

En una reunión de cabildo celebrada a puerta cerrada, el alcalde de Valles, David Arando Medina designó a «El Tecmol» como nuevo director de la Policía Municipal y le agradeció que donara dos patrullas todo terreno para reforzar las unidades de vigilancia por caminos y veredas.

A su vez «El Tecmol» nombró a Faustino Cerillo Tinajero como primer comandante plenipotenciario y le ordenó crear una división de Policía Montada por su experiencia en este campo.

El Sínico Municipal Victor Palomas dió fe de los cambios y ofreció toda su colaboración y experiencia para apoyarlo.

Los más contentos con los nombramientos fueron el Club de Motociclistas «Los Agachados», quienes harán una caravana en su honor este lunes 28 de Diciembre

INOCENTE PALOMITA QUE TE DEJASTE ENGAÑAR

