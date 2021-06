No le busquen

Dice la vecina buena onda, – esa que se levanta tranquila, tolerante y de buen humor en el barrio, ´´Como es que no quieres que me encabrone y que no responda a tus chingaderas si lo primerito que haces cuando te levantas es estar jodiéndome la vida para que una parte de la currada se regocije´´.

Y sí, sí que las hay así. Después del 6 de junio, el gobernador electo llamó a la cordura, convocó a la conciliación y a la reconciliación. Exhortó a dejar de lado los colores partidistas y a desterrar el discurso de odio y la confrontación. La inmensa mayoría así lo entendieron y los potosinos bien nacidos, simplemente le dieron vuelta a la hoja. Otros, con coraje y frustración de plano se resisten.

Todos sabemos, que una parte de la sociedad potosina se pinta sola. Me refiero a ese sector pudiente e hipócrita. A ese que es de doble moral pero que en el fondo es ´´perverso, chantajista, culo y vende amigos. ´´ A esos que no tienen escrúpulos y que no se inmutan en entregar al amigo, al vecino, al hermano o al compadre con tal de salvarse ellos para proteger sus trafiques.

Son todos esos politiqueros enquistados en los partidos políticos, cámaras empresariales, organizaciones sociales y seudo frentes contra la corrupción, son todos esos pseudo líderes e intelectuales caducos que siguen ladrando porque obvio es que ven amenazados sus intereses, sus negocios turbios y sus privilegios. Son los que no han entendido que este San Luis cambió porque la voluntad popular así lo decidió el 6 de junio.

Quien no sabe que el gobierno del estado hace las veces de cobrador de los impuestos federales. Estoy seguro de que decenas se van a ir de nalgas cuando se revisen los listados de todo ese grupúsculo de ricachones, de políticos traficantes de influencias y delincuentes de cuello blanco que han sido beneficiados con asignaciones o licitaciones y con la condonación de millones de pesos. Eso bien que lo sabe el Güerito y el que le administra las finanzas, ni modo que no.

A ciencia cierta no se sabe, pero se intuye que es lo que buscan o que es lo que pretenden con su beligerancia. ¿Hacer rehén al gobernador Ricardo Gallardo Cardona de sus caprichos? ¿Influir y condicionar las acciones del nuevo gobierno? ¿Chantajear a la administración gubernamental como siempre lo han hecho?

¿Propiciar condiciones de impunidad para quienes desviaron recursos, para quienes pactaron truculentos y ventajosos negocios, para quienes actuaron mal y le fallaron a los potosinos?, puede ser, pero de lo que no hay duda, es que ´´ le andan buscando tres pies al gato. ´´

El gobernador electo Ricardo Gallardo, ha dicho abiertamente y en corto que no tiene la mínima intención de generar un ambiente de linchamiento persecución. Ha dicho que desea llevar la fiesta en paz y ha manifestado claramente su interés en trabajar por San Luis Potosí y de no mirar hacia atrás.

Ese el buen propósito del gobernador – sin embargo, si las provocaciones y las hostilidades continúan, que nadie se sorprenda que habrá encarcelados para que respondan a sus atrocidades. Al final del día a muchos de ellos los tendrá a tiro de escopeta.

Están a tiempo de recapacitar, de dejar de dividir a la sociedad, de dejarse de filtraciones de mala entraña que buscan la polarización de los potosinos. Están a tiempo de recapitular y entender que San Luis Potosí, para crecer y desarrollarse, requiere en buena lid, de la participación de todos.

Las elecciones ya quedaron atrás y todos pueden sumar esfuerzos e involucrarse en esa transformación que los potosinos decidieron en las urnas. No se trata de hacer proselitismo en favor o en contra, y, los medios de comunicación, por importantes o modestos que sean estamos emplazados a contribuir con nuestra parte, con objetividad, sin odios ni rencores, es lo más sensato y es lo más sano.

ENTRE SOMBRAS

Solo a los integrantes del Frente Ciudadano Anticorrupción FCA, les paso de noche que las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, están precisamente enderezadas para el que fuera su candidato favorito al gobierno del estado. No se cansan de exhibirse.

Hasta pronto

Me gusta esto: Me gusta Cargando...