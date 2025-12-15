No hay vuelta de hoja; Ruth González la más conveniente para gobernar: Ramiro Galero.

Toño Martínez

Luego de obtener un reconocimiento nacional como delegado regional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), el ingeniero José Luis Ramiro Galero dijo que para el sector rural potosino la Senadora Ruth González Silva es la persona más preparada y conveniente para gobernar San Luis Potosí en la próxima renovación del Poder Ejecutivo.

Ya basta de politiquerías baratas, de posicionamientos de grupos partidistas que buscan el poder por el poder, pero vacíos de propuestas prácticas para la gente del campo y todos los grupos que forman la infraestructura social, productiva y económica de nuestro estado; hoy queremos realidades que se sientan en las casas de campesinos, trabajadores, madres solteras, prestadores de servicios, jóvenes, ambulantes, la solidaridad de los empresarios y no teorías ni discursitos.

El más apegado a ese formato de equidad y desarrollo es Ricardo Gallardo Cardona quien contra toda clase de ataques y descalificaciones políticas ha mantenido una gubernatura vigorosa que conduce a San Luis Potosí por un rumbo claro de progreso; pero es fundamental que esa línea no se detenga ni se arriesgue y solo la Senadora Ruth González tiene el perfil para lograrlo, expresó el delegado regional de la CNC.

José Luis Ramiro Galero recibió el reconocimiento a su liderazgo de manos de Leticia Barrera Maldonado, dirigente nacional de la CNC.