Niños genios, están entre nosotros .

– En nuestro país existe un millon con CI superior a 130: en el Mundo 160 millones

Toño México

” Tengo un problema con mi hijo y no se que hacer; no me hace caso, se la pasa curioseando todo lo que ve,

me desconcierta con cada pregunta que me hace y no sé cómo contestarle; me saca de quicio porque parece que no le importan las cosas comunes y se interesa poco por salir a jugar, bueno ni siquiera en el kinder se controla.

, ¿ Estará enfermo?”.

No, de ninguna manera se trata de un problema de salud sino de una condición psicológica y aunque tendrá que adoptar un modelo de relación de su hija o hijo alegrese: está frente a un niño genio, un ser superdotado que está llamado a pertenecer a un circulo privilegiado de humanos que son y serán capaces de modificar muchas de las cosas que la humanidad a trastornado en lo social, material, salud física y emocional.

Son seres con extraordinarias cualidades intelectuales razonamiento y asombrosa acumulación de conocimientos en relación con su edad biológica cuyos ejemplos de interactividad con la gente lo estamos viendo ahora en la danesa Greta Thumbetg la activista adolescente que se convirtió en un icono a favor del medio ambiente; Teddy el niño del Reino Unido que a los 4 años cuenta hasta 100 en 6 idiomas distintos incluyendo el complicado chino mandarin además de otras extraordinarias cualidades; es el miembro más pequeño de los 140 mil superdotados pertenecientes a la Sociedad Internacional para Personas con un Coeficiente Intelectual ( CI) mayor de 130.

La inteligencia y nivel de discernimiento de un superdotado tiene también en May Loughan originario de Nevada, Estados Unidos, un singular ejemplo. Con 17 años de edad, May reconoce la existencia plena de Dios – considerando la eterna rivalidad entre ciencia y religión- bajo una lógica científica y dogmática.

Para Loughan considerado el adolescente más inteligente del Mundo Dios existe, está en todos lados, pero – dice- no a través de la fe sino de las vibraciones y sostiene que la física cuántica y la astrofisica pueden probar el contenido de la Biblia.

Un infante superdotado posee un CI de entre 130.a más de 160 y están entre nosotros

Se estima que en nuestro país existe un millón de niños genio pero no más de 10 mil han sido clasificados. En el Mundo la cifra alcanza 160 millones.

Casos – en México- como el de Adhara Pérez Sánchez originaria de Veracruz con un coeficiente intelectual de 162 o el de Luis Roberto Ramírez con CI que oscila entre 152 a 160, entre otros 20 causan expectacion

Ella a sus 11! años estudio la carrera de Ingeniería en Sistemas en una Universidad Tecnológica y Matemáticas. avanzadas! en La universidad CNCI . Ahora está cursando en Ciencias e Ingeniería Mecánica en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) porque su sueño es viajar a Marte

Su CI es superior al de Albert Einstein y si de Stephen Hawking los más grandes sabios del Siglo XX.

Por lo que respecta

a Luis Roberto Ramírez estudio la primaria y secundaria en 7 meses, y la preparatoria en 2.

Niños genio hay también en musica, tecnologías e infinidad de campos del conocimiento.

Lo importante es saber detectarlos para no negarnos la oportunidad de que sean ellos quienes pronto encuentren cura a enfermedades ahora mortales y a los problemas que aquejan al Mundo y de nuestro país.

Cómo padres o familiares de un niño superdotado hay que interpretar señales como.el Síndrome de Aspergen del espectro autista son generalmente diagnosticados con con esa condición pero son genios en potencia.

En México el Centro de Atención a Talentos (CEDAT) aplica pruebas muy precisas para confirmar a un superdotado y maneja un modelo psico educativo para su desarrollo.

