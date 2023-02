Ni cosquillas le van a hacer a AMLO y sus fichas en el 2024.

CAMINANTE

Toño Martinez

Saben que, está visto y hasta se vale cruzar apuestas, que a Andrés Manuel López Obrador le van a hacer lo que el aire Juárez en los procesos electorales del 2024 con cualquiera de sus corcholatas que trae exhibiendo por todos los escenarios, aunque perdiera las gubernaturas del

Coahuila y Edomex este año porque ahí si no las tiene fácil.

Aún cuando el nivel de aprobación de López Obrador descendió 4 puntos en el monitoreo de El Financiero al pasar de 58 en Diciembre 2022 a 54 en Enero ( otras encuestadoras le den un 56%, tiene la fortaleza indiscutible de los programas sociales que son de un impacto indiscutible entre la población, la fortaleza del peso, obras estructurales – Corredor Interoceánico del Itsmo de Tehuantepec y las refinerías Olmeca y Deek Park – lo del aeropuerto Felipe Angeles lo dejamos con interrogación- que con todo y lo cuestionable por diversos sectores contribuirán al desarrollo de México y de la gente.

Su lado flaco es sin embargo y lo vemos a diario la espantosa inseguridad y criminalidad que apenas comenzó.el.año cobro ya 1080 asesinatos, sus retos de pandillero,

el desprecio al orden y sus peligrosas arengas que llevan un propósito de incitar a los ” buenos pero desposeídos” contra los ” ricos exploradores y chupasangre “, más las fallas en servicios de salud y amenazas contra quienes no estén con la cuarta transformación, pero lo grave es que ni eso influye en mantener una popularidad que amparará a sus gallos o gallinas para que su proyecto de nación se mantenga

Un factor más que le da puntos extra es irónicamente la oposición política y los grupos de poder económico desplazados de sus privilegios, cuya actuación se limita a la descalificación constante, ataques dij tok jindon. a lo que se mueva en torno a su equipo de colaboradores que ciertamente no son de lo mejor y los ronda la corrupción, pero que defiende a rabiar .

Pero la reacción opositora opera aislada, partidos políticos y grupos caminan por separado y no pasan de gritos y sombrerazos y pantomimas circenses.

Que no sea precisamente el modelo de gobierno que necesita México para el enorme potencial de oportunidades y recursos que cuenta para ascender a mejores niveles de bienestar e igualdad, educación, unidad, no lo es pero no sé ve por dónde podamos tener otro.

Por eso el 24 y a menos que ocurra un milagro, el de López Obrador ganará la presidencia y quiénes sean candidatos a gobernador en la misma jornada electoral en Morelos, Jalisco, Puebla, Veracruz, Tabasco y Yucatán llevan todas llegarán a la competencia con ventaja. Tan tan .

Share this: Twitter

Facebook