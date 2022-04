Negarán a Mónica como Pedro a Jesús

Por: Fernando Diaz de León Cardona

El 27 de diciembre del año próximo pasado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, manifestó claramente que en San Luis Potosí ya no hay intocables. Dijo que la intención de su gobierno no era que pusieran en la cárcel a quienes metieron las manos al cajón de las finanzas públicas, ya que lo único que se exigía era repararan el daño y que se regresara el dinero saqueado.

La idea o el propósito de El Pollo fue extremadamente benevolente, dulce y gentil, solo que Mónica “N” y tres de sus cómplices ya fueron atorados y se encuentran recluidos en el penal de La Pila para enfrentar un proceso en el que necesariamente deberá hacerse justicia y aplicar el imperio de la ley, por encima de cualquier otro interés.

Las imputaciones en su contra, no solo son por fraude específico por un monto superior a los 22 millones de pesos que, ca….de la risa los podrían juntar los involucrados, sino que se les acumulan los delitos de asociación delictuosa y ejercicio indebido de la función pública; de manera que la fiesta no termina con solo regresar lo saqueado, sino que el proceso penal seguirá y algunos podrían alcanzar una pena hasta por 27 años de prisión, ¡ahí nomás!

Aquí no se trata de una persecución, de venganza política ni de justicia selectiva. Tampoco es el uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia como antes fue o como sugiere el líder de MORENA Sergio Serrano, simplemente se trata de la comisión de delitos cometidos y soportados en tan solo una de las carpetas de investigación que se procesan en la Fiscalía General del Estado.

Al final del día, la detención de la extitular de la Secretaría de Salud no debe sorprendernos. Ya mucho se había denunciado y documentado, era cuestión de tiempo. En otros sexenios ocurrió lo mismo, en algunos casos sí de manera facciosa, enloquecida, burda y con excesos extremos, pero a final de cuentas algunos funcionarios se fueron a la sombra por un tiempo.

Lo relevante, quizá, es que se trate justamente de quien fuera candidata de MORENA al gobierno del estado en 2021. Ahora bien, – de que la detención de Mónica “N” se dio con el visto bueno de AMLO, de eso no hay duda, porque para ello se requiere permiso, consentimiento o mínimo correr cortesías. Lo triste, es que el propio líder estatal de MORENA ya descalificó y condenó a Mónica antes de ser vinculada a proceso.

Mónica “N”, – dice Sergio Serrano, “nunca fue un elemento formado en MORENA y su candidatura se derivó de una coyuntura electoral” “Fue la dirigencia nacional quien la impuso a pesar de su afiliación priista; además ya se sabía de indicios de corrupción en la Secretaría de Salud” … ¡No me ayudes compadre! diría la pobre galena.

Hoy como Pedro con Jesús, habrá muchas y muchos que la negarán antes de que cante el gallo, ¡total¡, ya cobran como si fueran del New York Times o de la BBC de Londres, ¡ha¡ y también ya están en la nómina gubernamental; todo lo demás y la campaña electoral misma, fue miel y coyuntura política, ¿o no?

No olvidemos que el candidato de MORENA a la presidencia municipal capitalina, Xavier Nava y su equipo, se colgaron de la figura de la doctora y de los recursos que proveyó para apuntalar el mal habido proyecto político carrerista que al término de la jornada electoral se quedó como el perro de las dos tortas, sin nada y con un broncón que nadie podrá pararle.

ENTRE PARENTESIS

NO JODAN… jóvenes y viejos estamos ante el inminente riesgo de frustración al no poder aventarnos un taco de ojo en el certamen Miss México que está por organizarse en esta capital. La defensa feminista a ultranza anda como queriendo suspender el evento… no inventen.

