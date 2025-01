Mi extraña fascinación por los caminos.

CAMINANTE

Toño Martínez

Sin adentrarnos en explicaciones psicológicas porque eso será más adelante, los caminos y veredas han ejercido en mi una extraña fascinación que me atrae y provoca el deseo de seguir su ruta a lo desconocido

En sueños y en la realidad, los senderos sean una vereda o una rodada que se pierda lo mismo entre la vegetación de un bosque, que del semi desierto, montaña o valle, me emocionan y el deseo de colgarme una mochila a la de espalda y seguirlos a… no se dónde se enciende.

Desde la psicología, esa atracción puede revelar un deseo de libertad, de romper con mi espacio de confort, descubrir más sobre mi mismo y revelarme contra los convencionalismos para ir más allá de la dimensión donde estoy ahora; contienen, lecciones de vida y búsqueda.

Pudiera afirmar desde lo místico y científico que los caminos serían un portal que teóricamente existen en diversos sitios sagrados de la tierra para elevarnos a otra dimensión.

En eso no pienso cada que descubro el inicio de un camino que serpentea entre el sonido del silencio, entren los murmullos de la naturaleza y de sus criaturas, y empiezo a recorrerlo sin reparar si encuentre a alguien o nadie, un obstáculo o un arroyo.

En ese momento recuerdo la canción de Joan Manuel Serrat «Caminante no hay camino, se hace camino al andar». Igual como sucede con la vida y de cada quien depende de que tipo lo quiere construir.

No sé que me depare el sendero pero puede ser como les canta Lila Downs «Los caminos de la vida, no son lo que yo esperaba, no son como imaginaba ..»

Para mi oficio de periodista los caminos han tenido una gran significancia porque me conducen a lugares, historias y sucesos asombrosos más allá de lo común, para llevarlos al público lector.

Los senderos son también romance puro y por ello dice el refrán » Las querencias se olvidaran, pero las veredas cuando»

Hace dos mil años un caminante celestial dejo su huella impregnada en senderos a través de los cuales pregonó paz, amor y virtudes, se llama Jesús y el camino no ha borrado su paso.