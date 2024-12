Me invitaron a una fiesta y puedo llevar amigos.

Toño Martinez

Sin saber como llego, recibí hoy una invitación especial a una gran fiesta de cumpleaños.

Marca como fecha de la cita el día 25 de Diciembre y aunque es un ser extraordinario y lleno de dones no pide que vaya vestido de etiqueta ni porte joyas o me ponga perfume caro. El es muy sencillo como su familia

También me di la oportunidad de llevar más amigos, todos los que quiera.

Se que no soy el unico invitado, El es muy generoso y no distingue.

Lo que no se es que regalar al cumpleañero porque nada se compara a los obsequios que ese gran amigo me hace a diario.

Siempre está conmigo en cualquier circunstancia, siempre me tiende la mano en momentos de aflicción; siempre tiene una palabra de aliento y sosiego a pesar de que muchas veces yo, ocupado en las cosas superfluas de la vida me olvido días y días de saludarlo El me llama sin reclamo alguno.

Que regalarle, que darle, ¿ tal vez un Gracias por convocarme, un te Amo Jesus – es el nombre de mi amigo – un abrazo de corazon y un siempre estaré fiel a ti ¿bastara?.

Allí estaré amigo eterno.