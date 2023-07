Más allá de la turbulencia terrenal.

CAMINANTE

Toño Martinez

Con apenas una diferencia de 44 días, ocurrieron dos acontecimientos de extraordinaria importancia para la especie humana, que sin embargo fueron apenas perceptibles para la inmensa mayoría atrapados como estamos en la interminable espiral del caos climático, económico, político, rompimiento del orden natural violencia e incertidumbre que ocupa nuestra atención.

Ambos sucesos marcar un nuevo paso de la ciencia en temas que han ocupado nuestra aspiracion por saber si estamos solos, y el otro es enterarnos

que ya podemos

establecer desde la sociedad civil comunicación directa y en tiempo real con exploradores del espacio, cosa que hasta antes del 12 de Junio de este año solo estaba reservada para los Centros de Investigación Espacial y científicos.

El suceso que a conmocionado a la comunidad científica y a la gente comun responde a la eterna duda en relación a si somos los únicos seres inteligentes en el inmenso universo poblado con miles de millones de estrellas, planetas (70 quintillones es decir un número 1 seguido de 20 ceros), constelaciones, galaxias, nebulosas, polvo, energía oscura, quasares ( nacimiento de nuevas galaxias) calculan los cientificos, o pertenecemos a una red de mundos donde habitan otros entes.

La respuesta es impactante y por primera vez parece arrojar claridad sobre la incógnita, luego de que el 26 de Julio los ex militares de Estados Unidos el mayor David Grusch, el teniente Rayan Graves y el oficial piloto David Gravor declararon bajo juramento ante el Congreso que desde hace décadas su país posee restos no humanos de seres ( alienígenas o extraterrestres). que viajaban en naves y se estrellaron en la tierra, e incluso componentes de origen no biológico.

Tal versión no solo sorprendió a los mismos congresistas que hasta entonces no poseían ninguna versión tan contundente y menos viniendo de militares

Especulaciones y rumores, presuntos testimonios e interpretaciones de pinturas e imagenes plssmadas por culturas ancestrales abundan, pero no confirman con precisión si se trata verdaderamente de contactos o avistamientos de seres de las estrellas.

Ni siquiera el proyecto “Libro Azul” creado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 1952 para investigar si los Objetos Voladores no Identificados ( OVNIs) que de acuerdo a declaraciones de pilotos de la Fuerza Aérea estaban surcando el espacio aéreo de ese país, encontró a lo largo de 12 mil informes, 700 de los cuales se mantienen sin explicacion lógica, constituían una amenaza para esa nación, fueron concluyentes y el plan fue cancelado en 1969.

Pero la afirmación de los militares abrió un nuevo capítulo en el renglón de los extraterrestres y su llegada a nuestro planeta.

Por otra parte, tuve el privilegio de presenciar en tiempo real la entrevista que hicieron el 12 de Junio 150 niñas y niños de 44 países Iberoamericanos al astronauta Frank Rubio desde la biblioteca ” Juan José Arreola” de Guadalajara hasta la Estación Espacial Internacional (EEI), para conmemorar el 6o. Aniversario del Noticiero Cientifico y de la Ciencia (NCC), que no solo avivó mi pasión por las ciencias espaciales sino que me condujo una vez más a reflexionar sobre como nos desangramos en conductas destructivas provocado guerras, dominando economías, cometiendo actos de terrorismo, con niveles de violencia como jamas en la historia, perdiendo ecosistemas que propician sequías prolongadas contaminando causando un daño cada día peor al ‘pálido punto azul’ como llamo el científico y astrónomo Carl Sagan a nuestro planeta visto y plasmado en fotografías tomadas a más de 6 mil millones de kilómetros por la nave Voyager antes de abandonar el Sistema Solar para perderse en la profundidad del cosmos.

Es nuestro único hogar, nuestra génesis y la estamos matando.

La entrevista fue dentro del programa ” Iberoamérica en Órbita” conducida por Diana Trujillo y transmitida por el canal 44 de Televisión y 41 televisoras más con programación preponderante sobre ciencia y cultura de Iberoamérica, recogiendo las preguntas entusiastas de los niños de diversas nacionalidades, juntos, sin diferencias de ningún tipo, y recibiendo las respuestas emocionadas sobre como es la vida en la EEI a 400 kilómetros de la tierra, de Frank Rubio – su origen es salvadoreño pero tiene también nacionalidad estadounidense – quien reconoció que los niños serán los salvadores de nuestro planeta.

Cabe anotar que Frank Rubio cumple seis meses en la EEI, debido una falla en la nave que lo traería de regreso a la tierra y sun así no pierde su entusiasmo y buen humor.

