Malévolos engañan a los empresarios

A los señores empresarios, a todos esos inversionistas y emprendedores que se la juegan y arriesgan todos los días su capital; los perversos de siempre, les han hecho creer que, si MORENA gana la gubernatura en 2021, sería tanto como abrir en San Luis Potosí las puertas del infierno. La cosa no es así. Si el Movimiento de Regeneración Nacional gana la elección no pasa nada, es cuestión de equilibrios, sin raterías, sin ventajas para nadie y nada más.

Veamos, en términos de economía las inversiones seguirán llegando de manera natural y sin mucho esfuerzo local. El presupuesto 2021 está ya literalmente aprobado y los gastos para nuestro estado en el rubro de política social, infraestructura, salud, seguridad pública, comunicaciones y educación están prácticamente garantizados; de tal suerte que, no deben preocuparse de que no habrá capital e inversiones. En las principales obras proyectadas, la Iniciativa Privada va a mano, y en muy poco, el sector público meterá la mano; que no los confundan y que no los engañen.

San Luis Potosí, y generalmente la mayoría de los estados y municipios, registran una recaudación pobre e incipiente y por lo tanto los recursos son federales. Salvo por decisiones autoritarias e irracionales del pasado, donde se imponían cobros e impuestos de manera arbitraria como fue el pago de control vehicular y el impuesto a la nómina metido a huevo por el gobernador en turno, hoy las cosas han cambiado. De que hay que pagar impuestos, pues hay que hacerlo, solo que en orden y controladamente para evitar la evasión y los cachirulos a los que algunos se acostumbraron.

A los señores empresarios, a los inversionistas y emprendedores, locales, nacionales y extranjeros; la subcultura de la grilla y los medios afines a la “dulce vita” les han querido instalar la idea de que si llega alguien de MORENA les sacarán los ojos, los quemarán en la hoguera, les quitarán su patrimonio, les incautarán sus bienes personales, sus empresas y que hasta la cárcel podrían ir. Y es que de eso se trata el manejo mediático diabólico, crear caos, generar confusión e incertidumbre, y solo eso.

Nada más falso. Todos esos perversos lo hacen para torcer la realidad, para embarcar a los empresarios en aventuras políticas inciertas, para pasarles charola y bajarles la lana para sus campañas, siempre tratando de convencerlos de que ellos, los políticos siempre vividores representan la mejor opción para San Luis Potosí, así ha sido siempre, y si no, solo pregúntele al PAN y al PRI que han sido históricamente rehenes de todos esos cabrones.

La alianza PAN-PRI-PRD, podría abortar antes de una definición legal. Voces y tendencias en contra hay muchas y, si logra sostenerse, será porque de plano esa es la instrucción de la jefe pluma blanca que desde hace tiempo se echó en los brazos del señor para hacer lo que quisiera en San Luis Potosí; pero de eso a que se lleve entre los pies a los empresarios, a los inversionistas, a los desarrolladores, a los constructores, es otra cosa.

Si la alianza MORENA-PVEM-PANAL Y PT se consolida, como así parece ser, las opciones más viables están en las figuras de Juan Ramiro Robledo Ruíz y de José Ricardo Gallardo Cardona. Quien decida el presidente de la República ese será, no hay más; – el resto, incluyendo a filósofos, a jilguerillos acelerados y a soñadores es simplemente empaque, – es paja y ganas de joder para buscar sostener el poder caciquil que mucho daño le hecho a San Luis Potosí; y, aunque digan que no es así, su principio los condena

De Juan Ramiro, ya plumas interesantes lo han dicho: JRRR es un político cuajado, preparado, un hombre de estado, leal y comprometido con la 4T. Del Pollo Gallardo, pese a los burdos intentos de destrucción orquestados por sus adversarios y el estúpido accionar de grupos mercenarios, no hay duda de que representa una alternativa nueva, fresca, sensible y capaz de conciliar lo que parece irreconciliable. Este joven político es empresario y emprendedor y entiende las necesidades y reclamos de este sector y otros.

En fin, es tema aparte. Lo importante es que los señores empresarios y sus respectivas Cámaras no se vayan con la finta. Para ellos es más viable, sano y prudente un acuerdo con un nuevo gobierno, que seguir en el enredo de las complicidades con políticos que presumen tener las soluciones a los grandes problemas de San Luis Potosí. Si se acomodan, y en lo local coinciden con el gobierno diferente que les ofrece la Cuarta Transformación no tendrán de que preocuparse, es cuestión de adaptarse, tal cual lo estamos haciendo todos en plena pandemia.

Hasta pronto

