Luto, dolor y pobreza, y un gobierno enfermo de egolatría.

CAMINANTE

Toño Martinez

Se vale, se justifica que mientras haya familias destruidas por las balas, crezca el número de niños huérfanos, el dolor y luto en miles de hogares pobres o en abundancia, aumenten crímenes contra sacerdotes, policías, profesores, mujeres, estudiantes, empresarios obreros, politicos, generales por la violencia desbordada y el miedo extienda sus tentáculos, en contraste un presidente ávido de egolatría derroche dinero para movilizar miles de mexicanos para que vayan a rendirle alabanzas y aplausos que alimentan su vanidad, repito, ¿ se vale, es decente?

Merecemos, es digno y humano que un mandatario cómo Andrés Manuel López Obrador o un grupo cupular como los líderes de MORENA, pretendan desde el poder imponer sus creencias ideológicas o visión particular de control social explotando el sentimiento de gratitud de la gente por programas sociales que no son un regalo benevolente sino obligación Constitucional?

Es eso precisamente lo que está detrás de la marcha convocada por López Obrador para este domingo 27 en la Ciudad de México en apoyo a la cuarta transformación.

Ese enorme gasto que implicará acarrear ” simpatizantes” de todos los estados no sería más justo destinarlo a las millones de familias que sufren la pesadilla de la carestia de precios que redujo sus ingresos para alimentación, vestido, pago de servicios, salud, transporte.

Los mexicanos necesitamos con urgencia una economía que facilite la sobrevivencia y termine la tensión y mal humor por la seguridad, y cohesión no división ni confrontacion.

La marcha sera un espejismo de respaldo a la 4T pero muy costoso en un país donde existen otras prioridades mayúsculas;.movimiento tan insustentable porque muchos no saben a lo qué van, solo los anima el pago que recibirán.

Que lamentable que las acciones positivas de este gobierno, porque si las tiene, de desvanezcan por su afán populista y dictatorial.

