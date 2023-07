Los puentes que ayudo a construir Muñoz Ledo para unir a la Huasteca.

-Apoyó la gestión del Profr. Adalberto Trejo ante López Portillo .

Toño Martinez

Porfirio Muñoz Ledo, toda una institución en la vida política nacional, fallecido apenas el domingo 9 de este mes, dejo una huella profunda en la Huasteca que ayudo a transformar la economía regional por el respaldo que brindo al proyecto del luchador social profesor Adalberto Trejo Castillo, para la construcción de un puente sobre el rio “Moctezuma” que abriera una ruta comercial entre las regiones Centro y Sur de la Huasteca conectando a Tanquian de Escobedo con San Martin Chalchicuatla, Tamazunchale.

Don Adalberto Trejo, fue un prominente citricultor y productor de ganado de Tanquián de Escobedo de Escobedo pero sobre todo un hombre empeñado en buscar el desarrollo y ampliar las oportunidades de mejoramiento regional.

Por aquellos años el río “Moctezuma” dificultaba en extremo el intercambio comercial entre las zonas ricas en producción agropecuaria de la Huasteca Potosina.

Tanquián se había convertido en en el gran centro comercial de la Huasteca donde se comercializaban toda clase de productos y ganado vacuno que se movilizaba a distintos municipios de la región, el Estado y otras entidades del país.

Pero trasladar hatos de la zona Sur a Tanquian. era toda una odisea; hasta 500 animales eran llevados cruzando la corriente con los riesgos que ello implicaba, mientras los vaqueros utilizaban lanchas de motor a manera de caballos para arriarlos.

Obviamente muchos animales se ahogaban o perdían peso por el largo recorrido. Funcionaba un chalan que movía otros productos y personas pero en condiciones muy precarias.

El profesor Trejo Castillo estaba decidido a tocar puertas para gestionar la construcción de un puente, a lo cual por cierto se opinión los dueños del chalán pero eso no lo detenía. Entonces llegó una gran oportunidad.

En 1971 el licenciado José López Portillo se postulaba para presidente de la República y recorría el país.

En su agenda por San Luis Potosí habria un mitin de apoyo en Tampamolón Corona pero la caravana cruzaría por Tanquian de Escobedo.

Enterado el profesor Adalberto Trejo con toda audacia se atravesó con una carpeta en la mano al autobús donde viajaba López Portillo generando que su equipo de seguridad lo rodeara.

Por una de las ventanillas se asomo Porfirio Muñoz Ledo que era su coordinador de campaña, para indagar lo que pasaba

Se dirigió a Trejo Azuara quien abriéndose paso se acercó para pedirle que le entregará al candidato la solicitud del puente. Este lo miro con simpatía y acepto.

Pero no todo quedó ahí porque el profesor se traslado al mitin de Tanquian, y al verlo

entre la multitud Porfirio Muñoz Ledo fue hasta el y le dijo: “Profesor Aquí traigo su solicitud ..no se la entregado al licenciado porque quiero que lo haga usted personalmente, venga “.

Lo subió al autobús, lo presento con López Portillo quien lo escucho por varios minutos y le prometió que cuando ganara construiría la obra.

Meses después ya como presidente López Portillo, Muñoz Ledo se comunicó con Trejo Castillo y le pidió trasladarse al Distrito Federal para reunirlo con funcionarios de la Secretaria de Obras Publicas para diseñar el puente.

La sorpresa dek.prifesor fue mayor cuando le comunicaron que no sería uno sino tres puentes para que se enlazaran no solo las zonas Centro y Sur de la Huasteca Potosina sino con Veracruz

Los puentes se hicieron realidad y surgió entre Porfirio Muñoz Ledo y el profesor Adalberto Trejo Castillo una gran amistad que perduró toda la vida.

