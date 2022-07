Layda Sansores política grotesca cayó en su propia trampa.

Toño Martinez

Dominada por la obsesión enfermiza de destruir la reputación del líder nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas como parte del plan para despejar el camino a MORENA rumbo a las elecciones del 2024, a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores le salió el tiro por la culata al asegurar que Alito tiene fotografías de diputadas de ese partido donde aparecen hasta desnudas pero que “su gobierno a sido muy cuidadoso de que esas fotos no sean reveladas para proteger a las mujeres ” …es decir acepta que las posee y eso es un delito que amerita hasta 15 años de prisión y multa por el equivalente a 30 mil días.

Cayó en su propia trampa, y eso equivale a pegarse un tiro en el pie como dice la expresión española cuando la acción negativa de una persona se revierte contra ella misma.

Layda Sansores cayó en profundo estado de obnubilación – ejemplo claro de la perturbación que caracteriza a muchos ejemplares de la Cuarta Transformación – porque perdió la capacidad de razonamiento, no piensa con claridad las cosas y acusa perdida temporal del entendimiento.

Solo asi se explica que en su programa ” Tardes del Jaguar” del 6 de Julio que trasmite por internet dijo que ” Alejandro Moreno, Alito, tiene fotos íntimas de diputadas del PRI e incluso algunas aparecen desnudas ..”.

Reforzó el señalamiento expresando que (Alito) no tiene escrúpulos y recomienda a las legisladores de su círculo cercano a Ano confiar en él porque no tiene escrúpulos ..y las puede chantajear.

Si se diera por aceptado que Moreno Cárdenas posee esas fotos tendría que responder ante la justicia siempre y cuando hubiera denuncia de por medio.

Pero extraviada en su afán de pulverizar al dirigente del Partido Revolucionario Institucional Layda Sansores no se dió cuenta que al lanzar la acusación no solo incurrió en violencia de género contra mujeres del PRI al dejar entrever que obtuvieron sus cargos mediante conductas inmorales dejando en entredicho su prestigio.

Violó con ello los artículos 14 y 15 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas.

El 14 establece que “es delito el sometimiento de una persona …a realizar actos pornográficos y el que ALGUIEN se beneficie de la producción de ese material …para si o para terceros ” como es en esta última línea el caso de la deplorable gobernadora de Campeche.

Las sanciones van de 5 a 15 años de prisión ” a quien se beneficie de la explotación de personas mediante la comercialización , distribución, exposición, circulación..en libros, revistas, escritos, GRABACIONES, filmes, FOTOGRAFIAS anuncios impresos, IMAGENES, u objetos de carácter lascivio o sexual reales o simulados…”

El artículo 15 señala las consecuencias legales de vender material pornográfico ( promover) y confirma las sanciones de prisión y multas.

La conducta execrable y perversa de Layda Sansores le a ganado críticas virulentas incluso de los mismos morenistas y se le cae el montaje contra Alejandro Moreno, eso además que deberá enfrentar a la ley porque las ofendidas preparan denuncias penales.

