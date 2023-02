 ¡Lástima, Margarito!

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Lástima que Xavier Nava Palacios no pueda contender en las elecciones del siguiente año. Su inhabilitación hasta ahora firme se lo impide y porque la madriza que la pondrían en las urnas será de antología. SI por el fuera, ya anduviera bien movido en cualquier partido para lograr la candidatura para disputarle al Gallardismo una posición en el Senado o en San Lázaro.

Digo que es una lástima, porque si la ley se lo permitiera, Ricardo Gallardo Juárez, Guadalupe Torres Sánchez o Gilberto Hernández Villafuerte, le podrían la chinga de su vida en las urnas. A Ricardo, ganas no le faltan y si le ponen a Xavier Azuara, será al mismo que doblegará, ya lo hizo en 2015.

Hoy por hoy las condiciones son diametralmente diferentes. El Partido Verde Ecologista de México PVEM gobierna y es el partido que puede darle al presidente López Obrador y al candidato que le sucederá la seguridad y garantía de las posiciones federales en el Senado de la República y en el Congreso Federal, eso en México y en MORENA lo saben.

Gallardo Juárez no es de los que escuchan el canto de las sirenas. Tampoco es de los que ponen todos los huevos en una sola canasta. Sin profundizar mucho, el exalcalde San Luis capital tiene el gusanito de sacarse la espina después del resultado en 2018. Si le ponen a Xavier Nava o a Xavier Azuara del PAN, Gallardo Juárez, seguramente se erigirá en triunfador de la elección.

Al padre del gobernador siempre intentaron colgarle San Benitos, no obstante, su nivel de aceptación y popularidad en la capital y todo el estado es indiscutible. Es más, Gallardo Juárez no solo garantizaría el triunfo en una alianza PVEM-PT-MORENA, sino que sería el elemento y figura que arrastre votos para el resto de los candidatos a cargos locales y federales, eso también lo saben en México y en los partidos.

Esas mafufadas de que existe un distanciamiento entre Padre e Hijo, solo son mamadas. Si alguien ha estado cercano en los momentos más críticos del Pollo, ha sido justamente su padre, – de modo que, pretender generar un escenario de un presunto distanciamiento o de que encabeza otro grupo, son meras ganas de joder. Gallardo Cardona adora a su padre y lo ha demostrado, me consta.

Aquí lo importante es diseñar una buena estrategia que conserve viable el proyecto Gallardista. Habrá algunos dolidos o desencantados, pero la presencia de Gallardo Juárez es evidente e incuestionable. El hombre es taquillero y se le quiere, es cuestión de que las condiciones políticas se pongan de modo para contribuir en un futuro político que hoy parece irrevisable.

En el específico caso del expresidente municipal de Soledad en dos ocasiones y actual diputado federal, Gilberto Hernández Villafuerte, nadie dude que pueda ser la carta principal para recuperar la alcaldía de la capital potosina; reelegirse en el cargo, – o bien, ser mancuerna con Gallardo Juárez para el Senado de la República. No olviden que Gilberto es legislador federal propuesto por MORENA.

En Cuanto a Lupe Torres, creo que nadie pondría en duda que es el hombre de todas las confianzas del gobernador Ricardo Gallardo Cardona. El actual secretario General de Gobierno podría continuar en el cargo o incluso ser considerado para alcanzar la candidatura al Senado o a una diputación federal. De ahí, en pocos años, Torres Sánchez podría escalar a la primera posición, para eso se ha preparado.

Desde luego que habrá otros tiradores, pero siendo francos, algunos no encajan en el proyecto o de plano todavía están muy tiernos. En medio de la coyuntura, seguramente el Pollo está valorando la participación de cartas que no necesariamente juegan un papel preponderante en los partidos afines. No olvidemos que en política todo es forma y fondo y a veces lo que parece no es. Pero bueno, ya a finales de este año podría haber luz para algunos.

Hasta pronto

