Las dos lloronas, una experiencia aterradora.

Toño Martinez

El 25 de Octubre del año 2019, muy cerca de las Fiestas del Día de Muertos (1 y 2 de Noviembre) ocurrió un suceso macabro, de esos que erizan los pelos de la piel, aceleran el pulso y agitan la respiración, en la calle «Rio Rin» de la colonia «Praderas del Rio» ubicada al Noroeste de Ciudad Valles.

Esa noche llovía y María Teresa Morales Hernandez, su esposo Efren Olvera un ex obrero del ingenio «Plan de San Luis», y su hijo, dormían en su casa ubicada en la esquina de las calles «Rio Rin» con «Rio Colorado».

Sin embargo algo extraño flotaba en el ambiente, y María Teresa estaba inquieta porque no podía dormir; de pronto percibió lo que parecía el llanto lastimero de una mujer; intrigada fue a la ventana de la sala que da a la calle «Rio Rin»; abrió ligeramente la cortina y miró hacia la arteria que a esa hora, poco después de la media noche estaba desierta y con un aspecto tenebroso por las extrañas formas que reflejaba la luz de las lámparas del alumbrado público en los charcos.

Cuando cerraba la cortina, el silencio de la noche fue rasgado por un nuevo gemido y prolongado pero en dos tonos, uno mas grueso y otro como chillido agudo.

Los lamentos desataron una sinfonía de ladridos y aullido de perros tanto de la calle como en los patios de las casas.

Los alaridos se fueron alejando hacia el final de la calle que topa con un módulo de viviendas construidas a espaldas del rio «Valles».

«Era la llorona no me queda duda, estaba oyendo en vivo algo que hasta entonces solo conocía como leyenda» dijo Maria Teresa.

«Yo estaba temblando de miedo pero no quise despertar a Efrén ni a mi hijo, estaban bien dormidos. Lo único que hice fue tomar un trago de agua bendita que tenía en una botella y eso me tranquilizó».

A María Teresa le duró el efecto de la impresión varias semanas con sobresaltos, dolor de cabeza, sofocos y nerviosismo hasta que fue con una curandera que le practicó tres limpias con yerbas, «para sacarle el espanto».

Han transcurrido seis años desde el aterrador caso de las dos lloronas pero no se ha vuelto a repetir …hasta ahora.