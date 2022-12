La última bolsa de basura.

CAMINANTE

Toño Martinez

Apenas son las 6 de la mañana del último dia del 2022 correspondiente al paso del camión de limpieza por la ruta del sector donde radico;

Mientras separaba en bolsas de nylon biodegradable los desperdicios, pense en porque no hacer hacer algo similar con los hechos de mi vida ocurridos este año.

Utilizaría dos sacos, uno para colocar la basura compuesta por maldades, omisiones, malas desiciones, soberbia, altanería, incomprensión, daño, distanciamiento de mis seres queridos y amigos por el falso concepto de comunicación que nos crea la tecnología.

Sacudí los retazos de vida falsos, huecos.Como el aparentar respeto a las normas de Dios que solo presumía de dientes hacia afuera para crear una imagen hueca de ser espiritual, cuando mis actos eran todo lo contrario.

Que pesado me resultó acomodar en el costal el bulto de la hipocresía conque tantas veces vestí mi rostro, la sonrisa, el saludo, la palabra y los abrazos.

En otro paquete metí la ambicion y la vanidad que me llevaron a acumular bienes en desenfrenado afán de sentirme en un estatus superior a los demás aunque los ” abonos chiquitos” vaciaban mi cartera cada quincena sacrificando a la familia.

Los desechos rebasaban el costal; iba repleto y aun faltaba pero los acomodé en bolsas más pequeñas.

Tomé el segundo saco y empecé a llenarlo con esperanzas, con propósitos de renovación interior y conductual, con la determinación de no callarme para decir a mi familia que los quiero, a mis amigos lo importante que son en mi vida, de ser verdaderamente solidario con quiénes necesiten de mi mano o de un consejo.

Sujeté firmemente el compromiso de cumplir proyectos postergados, y de asumir una participación más activa en defensa del medio ambiente y la naturaleza, y cada elemento de vida.

El primer costal lo lleve al abismo de las torpezas; el segundo lo coloqué en la entrada de mi habitación para no perderlo de vista en el 2023.

