La pura chacota el PRI de Valles

CAMINANTE

Toño Martinez

Cómo si se tratara de una tragicomedia del teatro griego o tragi – pelicula de los hermanos Coen, lo que está pasando en el PRI de Ciudad Valles y que lo situa al nivel de chacota es verdaderamente patético y secuela de las debacles que el Revolucionario Institucional a venido sufriendo una tras otra por su fragilidad ideológica, corruptelas y excesos de poder político.

Aunque usted y también usted y el otro no lo crean, se está dando al interior del tricolor de ese municipio una rebatiña feroz por sus despojos y, aunque solo son unos cuantos se metieron en una guerra de. guerrillas para tratar de quedarse con la marca aunque no sabe ni para que les sirva en el 2024.

Todo se precipitó luego de que el presidente estatutario del Comité Directivo Municipal, Humberto Torres Medrano tuvo que ausentarse por un tena de salud, y su lugar fue tomado a tirones y empujones por José Luis Ramiro Galero secretario general, cómo presidente en funciones.

La cosa no paro ahí porque para entonces los aspirantes a llevarse la candidatura a alcalde y facciones que presumen traer puesto la camiseta tricolor habían echado el cuaco a retozar y movían sus fichas para que el líder estatal priísta, Elias Pesina Rodríguez nombrará un delegado acorde a sus intereses y amarrarle la movilidad al interino.

Surgieron las propuestas para delegado con Bonfilio Pozos, Herminia Alvarado, Milan Aquiles Purata y Ramón Juárez, atribuidas a Juan José Ortiz Azuara y a Víctor Manuel Palomares, los postulantes más visibles a la candidatura -aunque todavía se de uno que otro comentario en turno a Jorge Terán-.

El fin de semana anterior estuvo por Valles Elías Pésima con la secretaria general estatal y diputada Yolanda Cepeda Echavarria pero en lugar de darle claridad al pleito interno solo revolvieron más el avispero.

Y para rematar y cómo siempre hay quien busca sacar raja de las hostilidades Cepeda Echavarria dijo “de aquí soy’ y se destapó en un circulo cerrado de amistades como ” la buena para la presidencia” aunque ni de Valles sea, e hizo alianza con la ex lider del Sindicato del Ayuntamiento, Narcia Pésima para comenzar a mover imagen.

Otro asunto que no esta claro es que Yolanda hubo un tiempo que mantuvo una relación cercana con Juan José Ortiz en su segunda administración, pero salió con cuentas muchas en la feria donde la había colocado y terminaron mal.

Otra pieza que podría integrar a su plan la ex alcaldesa de Aquismon dónde por cierto tiene observaciones millonarias por resolver en su cuenta pública, es la ex secretaria del PRI Elizabeth González Bucio, gente de su confianza.

Mientras, Elias Pesina, quien hizo un débil intento por poner orden entre los priistas sin lograrlo regreso a la Capital del Estado y que se hagan bolas los priistas vallenses.

mejor regreso a la capital del Estado donde es regidor

