La locura por un láser y el Cometa 3I/ATLAS la noche del día 1 de Noviembre..

Toño Martinez

Un rayo láser en color verde, de esos que se venden en tiendas de chucherías como juguete o forman parte de los efectos lumínicos en espectaculos artísticos, desató un gran escándalo en redes sociales la noche del día 1 de Noviembre, cuando cientos de personas observaron sobre el cielo de Ciudad Valles dos líneas paralelas de luz en momentos cuando celebraban desfiles de comparsas y catrinas con motivo del «Día de Muertos » inundando el ciber espacio con toda clase de especulaciones.

Fue tal la conmoción que algunos eventos de comparsas y catrinas se paralizaron por momentos porque la gente miraba a las alturas y afirmaban que se trataba del cometa 3I/ATLAS mientras otros se persinaban o decían «Ave María Purísima».

La psicosis que ha despertado el cometa alentada por redes sociales que irresponsablemente manejan teorías catastróficas sobre como la que afirman que se trata de una nave alienigena invasora, aumentó la sugestión de una gran parte de los que avistaron las líneas verdes, y hubo escenas de miedo

La realidad fue totalmente distinta pues en esos momentos el cometa se encontraba a 338,810,290.3 kilómetros de la tierra, en la Constelación de Virgo en linea ascendente recta con un campo de visión 50 × 30 de acuerdo con los mapas celestes de laboratorios que siguen su trayectoria.

El cometa 3I /ATLAS está compuesto de acuerdo al análisis científico, de dióxido de carbono, agua en forma de hielo y vapor, monóxido de carbono y sulfuro de carbonilo, lo cual provoca enorme interés de los expertos porque puede arrojar datos dobre la formación de galaxias y sistemas estelares desde el principio del universo.

Bajo estas precisiones científicas, los rayos verdes que se avistaron al Noreste de Valles no tuvieron ningúna relación con el cometa ni con cualquier otro fenómeno espacial, son patrañas que se trate de una nave alienigena y menos que chocará contra la tierra.

En lo metafísico y gnóstico tampoco caben paradigmas de ningún tipo y mucho menos en el ámbito de la «brujería» estafadora.