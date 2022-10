CAMINANTE

Toño Martínez

Como se atreven el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, el Secretario de la Defensa Nacional

Crescencio Sandoval, el Secretario de Gobernación Adán Augusto López (queda fuera La Marina Armada por ser la institución que aun genera confianza en la ciudadanía) y mandos de la Guardia Nacional.a considerar como un éxito la baja al 66.2% en la percepcion de inseguridad en el país, cuando solo este año entre Enero y Septiembre han sido asesinadas 23, 351 personas, y la gente tiene miedo tanto en la calle como en su casa o negocio de ser víctimas de un delito.

Como auto aplaudirse los del selecto grupo de gobierno que forman la Cajita del Horror dónde suponen que allá afuera hay un paraiso gracias a su indulgencia inteligencia mientras los niños tienen que buscar refugio en sus aulas por balaceras o mueren en fuego cruzado, quedan huérfanos o mutilados por alguna bala perdida; las masacres no cesan, ni los plagios o extorsiones mientras que quien se arriesga a abrir un negocio o a producir sus tierras vive con el nerviosismo de ser objeto del cobros de cuotas.

Los datos sobre la percepción de seguridad recogidos por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática ( INEGI) – que por cierto ahora sí gustaron a López Obrador cuando a venido criticando sus métodos de encuesta- son opiniones pero no reflejan el.otro lado de la moneda y las pequeñas variables entre un mes y otro no son significativos frente a la magnitud de la violencia que vive México.

Así podrá decir Rosa Isela , con voz engolada que las estrategias de seguridad bajaron 13.9% la violencia y homicidios, más para agradar al presidente que para confort del pueblo;.está muy lejos de dar certidumbre a la población de que vamos bien.

El tema de inseguridad y violencia no se circunscribe solo al delito; seguridad fallida es una barrera muy alta para el desarrollo económico y social del país, erosiona la calidad de vida, obstruye el crecimiento empresarial al desalentar la inversión y fomenta el desempleo aumentando la pobreza.

Por lo que al

Ejército de refiere su presencia en las calles no a desalentado la violencia y en cambio se viene adueñando de la infraestructura de desarrollo y eso solo tiene un nombre: militarización del país con todo lo negativo que implica, aunque los de la Cajita del Horror lo nieguen

Recordemos como

Mario Delgado Carrillo siendo Senador en 2017 antes de dar el volteón seducido por las peroratas de AMLO decía sobre la propuesta de ley para otorgar a los militares intervención en asuntos del gobierno civil, que eso equivaldría a mandar al diablo lss instituciones internacionales como la ONU y la OEA y a las nacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Que no mejoraria la seguridad.

” Queremos seguridad no guerra ‘

Ya se le olvidó al volverse servil de la 4a transformación

y cínico.

El ahora líder de MORENA escupió para arriba y le cayó en la cara.

No señores México está muy lejos de recuperar la paz pública mientras no se salgan de la Cajita del Horror y se asomen a la realidad para trazar un plan de seguridad sin intromisiones ideológicas ni caprichos sino con respeto a los mexicanos que viven en la mientras caminan asaltados o hasta muerto para quitarles desde uns mochila escolar, el celular, bolsas, prótesis y sillas de ruedas a discapacitados o vehículos; los niños tienen que enfrentar el horror de balaceras mientras están en la escuela y muchas mujeres pierden la vida por violencia de género

