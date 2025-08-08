Juega el PRI al ensabanado con las planillas de aspirantes

Toño Martínez

El manejo extraño que esta dando la Comisión de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al análisis de las 51 planillas inscritas para participar en la competencia para renovar los comités municipales en San Luis Potosí, ha desatado una serie de especulaciones que ponen en duda la seriedad del método.

De acuerdo con lo señalado en la convocatoria, el resultado de la revisión a los registrados debería emitirse el domingo 3 de este mes para que el 4 iniciaran campaña interna donde hubiese dos o más postulantes, pero no sucedió y la justificación fue que la lista completa de fórmulas a competir aparecerían en la pagina del PRI, pero dos días después no aparecía.

Entre las versiones sobre este misterioso comportamiento están:

1) Que no habían aprobado diversas planillas y no podían ser suplidas

2) Protegerlas contra al acoso de otros partidos como el Verde Ecologistas y Morena para llevarlos a sus filas y

3) Que varios más optaron por renunciar, por no existir condiciones para asegurar un proceso confiable.

La delegada de la Comisión de Procesos Internos es Glafira Ruiz Laura, y no ha brindado ninguna explicación al respecto.

Sea cual sea el origen del mutis informativo del PRI, hay decepción entre la poca militancia del partido y lo aleja de las posibilidades de llegar a las elecciones constitucionales del 2027 para renovar la gubernatura, Congreso local y presidencias municipales.