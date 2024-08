Juan Ramiro Robledo, Angel o Demonio.

CAMINANTE

Toño Martínez

Mientras en círculos políticos y en alguna parte de ámbito jurídico ancestral de San Luis Potosí se ha desatado una furiosa avalancha de condenas, críticas y señalamientos exacerbados contra Juan Ramiro Robledo Ruiz, al grado que si existiera el cadalso ya habrían pedido que lo colgaran, bajo la óptica de haber traicionado principios ideológicos y de moral política contrarios al bienestar de la Nación construyendo iniciativas de modificación a la Constitución para favorecer a la cuarta transformación, no al pueblo;

diputados del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, PT y por supuesto MORENA donde ahora milita, lo llenaron de loas, reconocimientos, aplausos y homenajes por las iniciativas de reforma a diversas figuras de la Constitución Mexicana para presunto bien de la Nación.

Durante la primera reunión extraordinaria, – y última dentro de la de la LXVI Legislatura Federal- los diputados aprobaron sin ninguna abstención ni ningún voto en contra como cero observaciones, la totalidad de dictámenes en lo particular y el informe final, sobre las propuestas de reformas constitucionales en renglones como protección y derechos de las culturas originarias y afrodescendientes, agua y medio ambiente, prisión preventiva oficiosa, justicia laboral, austeridad republicana, mediana empresa entre otras, todas presentadas discutidas y autorizadas por la comisión este mes.

Juan Ramiro fue el diseñador de la Reforma Judicial que metió en una, o la peor controversia al país atrayendo incluso opiniones a favor y en contra hasta internacionales para evitarla, como también el autor de los cambios a la Ley de Amparo para que obras como el Tren Maya, Aeropuerto «Felipe Angeles», Corredor Transoceánico, Refinería Olmeca, quedaran excentas de ser informadas a los mexicanos ni mediante amparos .

Lo que llamó la atención sin embargo, fue la reacción de los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales a su actuación, su conocimiento de las leyes, prudencia y paciencia para alcanzar acuerdos de todos los legisladores de carne, chile y mole y lo exaltado casi al borde de las lágrimas.

Robledo Ruiz se ufanó de que durante su vida pública política, participó con éxito en solucionar conflictos como el que vivió la Universidad Autónoma de San Luis Potosí entre estudiantes y el rector Alfonso Lastras a principios de los años 85-86,

y varios más.

Los dictámenes avalados este jueves, quedarán en manos de la LXVI en lo normativo y para revisión y análisis.

Robledo Ruiz queda atrapado entre el juicio de los potosinos que no le perdonan haberse aliado a la cuarta transformación que puso al país de cabeza, y la admiración y respaldo de legisladores de todas las ideologías a lo que llamaron su sabiduría jurídica.

Queda para la historia que lo habrá de juzgar.

