Insólito: SCT autoriza circular a 80 kilómetros en El Pujal y a 30 en despoblado.

-Vecinos están furiosos por la torpeza de la dependencia.

Toño Martínez

Un caso verdaderamente insólito de irresponsabilidad y torpeza cometió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en la Delegación de El Pujal municipio de Ciudad Valles, sobre la carretera México-Laredo, tramo Valles-Tamazunchale, al colocar señales de vialidad que permiten a los conductores de vehículos circular a 80 kilómetros por hora en pleno poblado.

Pero no es todo, ya que instalaron otro cuadro señalético con un circulo rojo en cuyo centro indica 30 kilómetros por hora en un tramo despoblado saliendo de la zona urbana.

Y para rematar, el extravío mental de la dependencia, en un retorno de la carretera cercano a El Pujal dejaron otra marca fijando 30 kilómetros por hora; pero en un regreso a medio pueblo no dejaron ninguna lectura preventiva y la visibilidad es complicada por el paso elevado que construyó la SCT en medio del pueblo y que al final canceló por oposición de los vecinos, pero no lo quitaron.

Total aquello es un verdadero caos que pone en grave peligro la seguridad y vida de la gente que esta furiosa y responsabilizan a la SCT de cualquier accidente que pueda ocurrir.

Una madre de familia, Sandra Torres, cuyo hijo estudia secundaria y para llegar al plantel tiene que cruzar la carretera, dijo muy enojada «estos hijos de la $#@&+# no solo partieron al pueblo a la mitad con el muro del paso elevado, sino que ahora convirtieron en pista de carreras oficial la carretera en pleno pueblo».

