Insisto, es tiempo de los hijos

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

No hace mucho tiempo, justo poco antes del 2015, cuando José Ricardo Gallardo Cardona, actual gobernador constitucional del estado, intentó contender por la gubernatura; los demonios, (hoy bastantito amansados), buscaron prenderle fuego a él, a su familia y a su padre, Ricardo Gallardo Juárez. Algunos se esforzaron en compararlos con la familia Abarca, esa pareja presuntamente vinculada al caso Ayotzinapa.

El billete grande aportado por palacio de gobierno, así como por sectores reaccionarios, de influencias mediáticas y perversidades plenas se hicieron sentir en Columnas importantes, en programas de radio y televisión como en el de Ciro Gómez Leyva, en el de Carlos Loret de Mola y en otros no menos vistos. Aquí en la aldea, los medios locales y detractores no afines al gallardismo lo cacarearon y lo manejaron como verdad absoluta.

Se trataba de compararlos con presuntos siniestros personajes, – hoy, por cierto, – libres de la justicia por falta de pruebas y por las estupideces cometidas por Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República. La intención política local era denigrar a los Gallardo y desacreditarlos para romper con sus aspiraciones políticas, por ello lo detuvo Tomás Cerón, (Hoy prófugo de la justicia) De que se chayoteó en grande, nunca hubo duda.

A Ricardo chico, lo detuvieron arbitrariamente y se lo llevaron a un penal de máxima seguridad a Hermosillo Sonora. A su padre, varias veces lo amedrentaron de que si contendía por la alcaldía capitalina desaparecerían a su hijo. Varias veces lo intentaron, solo que Ricardo tuvo los arrestos para enfrentarlos. Se registró como candidato a la Alcaldía bajo la amenaza de que se irían contra su hijo, pero no imaginaron que ganaría la elección.

Finalmente, Gallardo Juárez gano la presidencia municipal. Hubo un encuentro para reivindicar el triunfo y obvio, los nostálgicos cercanos Al Pollo, dijeron que porque chingaos festejaba si su hijo estaba preso.

“Esos chamacos, hoy algunos que son diputados o funcionarios de gobierno, nunca entendieron que la llegada de Gallardo Juárez a la presidencia municipal sembraría la semilla de lo que hoy se vive. Que no lo admitan, que no lo acepten, que les cueste trabajo digerirlo o entenderlo, es otra cosa.

Hoy por hoy El Pollo gobierna y gobierna bien. A algunos no les gusta su estilo, su forma de hablar, bailar, vestir o de hacer las cosas, sin embargo, con hechos está demostrando ser diferente a tanto rufián de la administración pública que se aprovechó de la bondad o la pendejez de los potosinos.

Con lo que ha logrado en un año, a Ricardo Gallardo se le recordará. Si en las encuestas o mediciones aparece en primer lugar como el mejor gobernador, no es fortuito ni casual, se lo ha ganado con trabajo y más trabajo.

Coincido con algunos de que este gobierno tiene que ser pulcro y transparente. Un año es poco para evaluar, pero de que está rompiendo paradigmas de gobierno, Gallardo lo está haciendo. Sean populacheras o no, sus acciones se está echando a la bolsa a los potosinos; aunque les duela a algunos.

En 10 días cumplirá un año de ejercicio y al hijo de mi amigo se lo vuelvo a decir como hace un año. “Ojalá que no se equivoque. Que no se falle a si mismo ni falle a los demás. Dije que era tiempo de los hijos y no me equivoqué. El Pollo cabalga en caballo de hacienda y a veces es mejor errar que enterrar los errores con la vida. “No olvidemos que solo aquel que no se equivoca no construye”

¡Cuántos viejos no fallaron con sus decisiones! Que el joven gobernador puede por momentos equivocarse, es cierto, pero no sean cabrones, déjenlo trabajar y ya verán que entregará mejores resultados que los que lo antecedieron

Hasta Pronto

