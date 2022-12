Inseguridad, el Talón de Aquiles

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

El tema que indudablemente preocupa más al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona es el de la inseguridad y la violencia. El esfuerzo se está haciendo, pero algo falta, hay algo que no cuadra ni puede amarrar aún. Los asaltos, los robos y los homicidios son situaciones que no serán fácil de resolver en poco tiempo, no obstante, representan la angustia ciudadana.

Los responsables de las corporaciones de seguridad enfrentan hoy por hoy el reto más importante y el gran desafío para devolver la tranquilidad que esperan los potosinos. Se requiere de un mayor compromiso, una mejor coordinación y la voluntad de los diferentes niveles de gobierno en insistir y limpiar tajantemente las corporaciones de la infiltración que padecen.

Esta temporada de diciembre, se presta para que los delincuentes pongan sus ojos en la mira de sus víctimas. El empresario grande, mediano o pequeño; o el comerciante que trabajó todo el año, se levanta angustiado de como poder cumplir con sus compromisos laborales. Los delincuentes, los malandros organizados o no, se levantan todos los días para ver a quien se chingan.

Creo que ese es el mayor reto que hoy tiene Gallardo. No solamente se requiere que las instancias responsables de prevenir, perseguir y sancionar los delitos se luzcan mediáticamente con eventos o acciones irrelevantes. En las mesas semanales de seguridad, el gobernador debe emplazarlos. O se ponen de acuerdo y resuelven lo que está sucediendo o se van, no hay de otra.

Por muy criticado que sea el mandatario en sus acciones de generar convivencia y familiar, hoy San Luis Potosí no se encuentra ni social ni políticamente convulsionado o dividido como en otros tiempos. El gobernador está haciendo lo suyo y pone el mejor de sus esfuerzos para que las cosas se hagan y salgan bien. Ya, si alguien quiere encontrarles chiches a las gallinas, es otra cosa. No faltan algunos que eso reflejan.

Hoy las discusiones o mediocres debates se dan en torno a que si San Luis Potosí tendrá más o igual presupuesto. Que si lo que se recibirá de la federación afectará a la UASLP o alguna otra dependencia. Se les olvida que antes, otros gobernadores hacían lo que sus tanates dictaban, ¡ha! pero hoy se espantan o se indignan porque habrá reducciones o aumentos.

En lo personal, lo que he escuchado de mucha; – pero mucha gente, es que San Luis está cambiando. ¿Que si atrás de alguna decisión existe algún negocio?, eso no le importa a la ciudadanía, a la gente de los barrios, de las colonias o ese San Luis, profundo que hoy siente y ve que sus expectativas están cambiando.

Expresa que hay mejores vialidades, mejores condiciones de vida, que sus parques y espacios públicos son decentes, alumbrado y atractivos, y que los municipios se están recuperando. Ese San Luis profundo que habla de que sus mercados y sus calles están siendo rehabilitadas y que su Alameda Central se modernizará es lo importante, al final del día son resultados y es lo que cuenta.

El gobierno de Ricardo habla de que el sistema educativo en general está mejorando, que su sistema de transporte es más eficiente. Toda esa población, – por muy criticadas que sean las acciones de gobierno, el pueblo disfruta de un árbol navideño en Plaza Fundadores y de la Viñas que se instalaron en varios puntos para disfrutar las fiestas decembrinas.

A Gallardo siempre le buscarán para joderlo, esa es la consigna, y como no podrán hacerlo esa su frustración. ¿A poco no se dan cuenta?

Hasta pronto

