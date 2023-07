Inminente regreso de epidemias que ya estaban controladas: Frenee Azuara.

-Fracasos de la 4T en salud producirá más muertes afirma.

Toño Martinez

No se trata de presentar un escenario sensacionalista o augurio fatalista pero los fracasos y tumbos que está teniendo el gobierno de la llamada cuarta transformación conducen a la inminente reaparición de padecimientos y epidemias que estaban bajo control, advirtió la doctora Frenee Azuara Yardzabal, ex directora del Programa IMSS – Solidaridad en el país.

Sus pronósticos están basadas en la profunda relación y conocimientos en en materia de salud, que la llevaron a ocupar diversos cargos en este rubro.

De lo que habla sobre los riesgos latentes que está dejando este gobierno ineficaz, están a la vista aseguro, y no solo en esta materia sino en el campo, la economía, inseguridad y reducción de la pobreza.

Destruyó el sistema de salud que existía y cubria entre el 85 al 90% de personas que no cuentan cuentan con ningún tipo de seguridad social.

En su lugar creo el Instituto de Salud Bienestar ( INSABI) que fue un rotundo fracaso y lo tuvieron que desaparecer para dar paso al IMSS – Bienestar. El meollo del asunto es que el presupuesto para la salud fue destinado a otras prioridades como el.Tren Maya, PEMEX y demás, es decir marginaron la salud.

De origen huasteco – nació en Axtla de Terrazas – Frenee Azuara además de ser Cirujana posee un extenso currículum en temas de salud y entre otras especialidades posee la de Médica Cirujana Partera, tiene especialidad en Medicina Tradicional China como la Acupuntura y Mexibustión y es experta en salud pública.

Por sus vastos conocimientos fue su directora de Avance de Obras del Programa Solidaridad de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Secretaria de Salud federal, titular de Jurisdicciones Sanitarias del Estado de México y fungió como coordinadora de Atención Ciudadana en la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Es una absoluta mentira del presidente Andrés Manuel López Obrador con la que a tenido engañados a los mexicanos, con que tendremos un esquema de Salud como en Dinamarca; al contrario no se tienen ni siquiera atención ni medicamentos para enfermedades no cronico degenerativas como el cáncer y eso causara un disparo en fallecimientos dijo más adelante Azuara Yardazabal.

Peor aún es que tampoco a habido vacunación suficiente de niños y adultos; eso los vuelve vulnerables a epidemias del pasado.

Es actualmente Secretaria General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI),

