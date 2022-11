‘Imagino a la gente compartiendo todo el Mundo..sin países y viviendo en paz.. “.

CAMINANTE

Toño Martínez

En esa lejana partícula azul pálido colgada de un rayo de sol en la vastedad oscura del cosmos, en la brizna dónde comenzó el génesis de todo, hoy 15 de Noviembre del 2022 del calendario cristiano, ocurre un suceso que para bien o para mal tendrá repercusión universal: la población del Homo Sapiens (.humanos) llegó a los 8 mil millones de seres y con ello comienza a reducirse la capacidad del planeta para garantizar su alimentación y supervivencia.

Contrario a la costumbre humana de celebrar sucesos de toda índole está vez en lugar de festejar se dibujo un velo de incertidumbre entre quienes tienen la capacidad de reflexionar sobre la existencia y lo que estamos haciendo.

¿ Deberas somos una especie psicobiológica única en el infinito?

Suena aterrador suponer que no hay más, nadie más.

¿Somos verdaderamente inteligencias superiores si a sabiendas de ser privilegiados con pensamiento, reflexión y discernimiento dividimos al planeta en países y, clases, delimitamos fronteras y diseñamos escalas sociales mediante las cuales las riquezas y frutos de la tierra no son iguales para todos pues mientras unos pocos navegan en la opulencia otros se debaten en la insolencia de la miseria?

Si hemos creado la gloria para privilegiados y el infierno para los desposeídos.

Si hemos fabricado derechos contra la vida.

Cómo considerarnos especie dotada de razón cuando provocamos guerras, construimos armas de destrucción masiva, contaminamos la naturaleza propiciamos enfermedades y pandemias.

Entonces esos 8 mil millones de seres pensantes merecemos algún mérito sideral cuando por soberbia e irracionalidad destruimos nuestro cordón umbilical con la tierra y las estrellas.

Pero hay algo sostenido por un delgado hilo: la esperanza;.esperanza de reaccionar antes que no haya reversa y convirtamos la partícula que alberga vida, en un agujero negro.

Decía Jhon Lenon en la universalmente famosa canción “Imagine”: “… Imagino una hermandad de la Humanidad…imagino a toda la gente compartiendo todo el Mundo .. que no haya Países

…imagino a toda la gente, viviendo en paz…”

¿Comenzamo?

Me gusta esto: Me gusta Cargando...