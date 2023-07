Ignorancia de alcaldes, futurismo y discrepancias partidistas atoran la seguridad.

CAMINANTE

Toño Martinez.

Cada vez más escuchamos y observamos con mayor frecuencia como el miedo se arraiga entre los potosinos por el escalamiento de la violencia y delincuencia, criminalidad y la inseguridad en general en ciudades, pueblos, caminos, espacios públicos y ni las comunidades indígenas escapan.

Este fenómeno no solo se produce en San Luis Potosí sino que es la peor calamidad en el país, y entre sus orígenes y crecimiento en regiones está presente la terquedad de manejar el tema a pura ocurrencia y construir mecanismos de control y combate al hampa en la comodidad de oficinas climatizadas, muy pero muy lejos de la realidad cotidiana atroz, hipovolemia social por las matanzas, extorsiones, plagios, acosos, violaciones, feminicidios, amenazas, asaltos a transportistas, fraudes cibernéticos y ni los niños se salvan.

El tema es muy complejo y requiere de una redistribución de cargas de atención profesionalizada que involucre desde la actuación de policías preventivos como primeros respondientes en cualquier hecho delictivo, hasta investigación, ministerios públicos y jueces, pero sobre todo en un contexto.muy elemental, de los presidentes municipales.

En las diversas regiones del estado, un puñado apenas de ediles cuentan con perfil de competitividad, capacidad e inteligencia para generar una dinámica de seguridad efectiva fincada en coordinación con el sistema estatal de actuación rápida para responder en delitos, aunque también se debe señalar la intromisión política desde el Gobierno Estatal que utiliza este tema para forzar a alcaldes que se sumen al partido en el poder o sea el Verde Ecologista.

No conocemos ninguna iniciativa de alcalde alguno para establecer una coordinación regional en materia de seguridad entre municipios, sin jurisdicciones y si colaboración en la persecución de delincuentes y estos escapan fácilmente entre uno y otro.

Esto tiene que ver más con razones políticas es decir que si uno es del PRI y su vecino del PAN, PRD, MORENA o cualquier otro no pueden trabajar unidos

Tres de los focos rojos en criminalidad son Tamuin, El Naranjo y Tamasopo en la Huasteca todos colindantes entre si pero ninguno de sus presidentes Francisco Joel Limas, Luis Alberto Abundis y Rafael Olvera Torres respectivamente han dado un paso para buscar estrategias de acciones conjuntas y se pasan culpando despacito al Gobierno Estatal de Ricardo Gallardo Cardona de dejarlos solos y de meterles zancadilla para hacerlos quedar mal ante su pueblo.

Tampoco andan errados en esta apreciación, pero su función como primera autoridad les da el andamiaje legal para promover alianzas contra la inseguridad. Ya hay antecedentes como el Carrusel Intermunicipal que funcionó el siglo pasado con sus cuerpos policiacos combinados recorriendo cada municipio.

La gente de esos y otros municipios quieren paz, orden, no salir con el ” Jesús en la boca” a su trabajo, estudios o necesidades diversas todos los días.

El ciudadano no entiende, no le interesan discrepancias políticas ni que andén pensando en su reeleccion sino vivir con tranquilidad y seguridad.

