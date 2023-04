Iberdrola: de Calderón a Chespirito y de ahí a López Obrador

CAMINANTE

Toño Martinez

Que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no a sido ni es un experto ni hábil en negocios, sobre todo si las transacciones se fundan en rencores no en razonamientos aunque las disfracen de interés nacional, está más que probado con la refinería Deek Park, cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México a un costo altísimo para construir el ” Felipe Angeles” que no a dado la rentabilidad esperada, se reafirma con la compra de las 13 plantas productoras de energía eléctrica limpia que posee la empresa española Iberdrola pactada en 6 mil mil millones de dólares.

Iberdrola así sencillito hizo un buen negocio con el Gobierno de México porque esas plantas estaban depreciadas por su antigüedad – incluyendo la de ciclo combinado de Tamazunchale, San Luis Potosí, y forman parte en una lista de activos s rematar.

Entre las 13 producen 8 mil 539 megawats; que vendían a la Comisión Federal de Electricidad para reforzar su capacidad de suministro a los usuarios; con la venta a México se quita el 77% de su estructura que ya comienza a ser obsoleta

Con esa operación, López Obrador, que no tiene ningún escrúpulo para engañar salió inmediatamente en su mañanera a presumir un triunfo equiparando a ‘ una segunda nacionalización de la industria electrica y asegurando que ahora sí bajaría el costo de la luz’ ‘

Solo su equipo le aplaudió, están obligados.

Mientras volvía el asunto.politico, los de Iberdrola sonreían.

Desde el inicio de su mandato, López Obrador desato una persecución rabiosa contra Iberdrola y no la bajo de corrupta, saqueadora, explotadora y otros calificativos, que arreció a partir de que la compañía contrato al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa para formar parte del Consejo de Administración en la filial ‘Avangrid” que genera y comercializa luz en Estados Unidos

Eso avivó el odio que AMLO tiene clavado entre pecho y espalda contra Calderón Hinojosa por haberlo derrotado cómo candidato del Partido Acción Nacional para la presidencia de México en el 2006 y eso jamás se lo perdonaría.

Trato incluso de presionar a Iberdtola para que lo corriera y como no aceptaron se les fue a la yugular.

Decía Chespirito ” La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena”. y eso le pasó al haber tomado la determinación de aceptar la venta con la mente oscurecida ; dejo a Mëxico fuera de la inversión anual de 15 mil millones por año que haría incluyendo a nuestro país en generar energía limpia.

No solo eso, la transacción en tales condiciones es una pésima señal para inversionistas extranjeros. De paso está llevando a la construcción de monopolios del estado que no están permitidos en la ley

