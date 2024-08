Herbolaria, excelente alternativa para la salud. Afirma el Dr. Sergio Torres.

– El médico alópata recomienda uso de plantas medicinales.

Toño Martínez

La herbolaria de donde deriva la medicina tradicional y la química, no esta reñida ni se contrapone a la farmacéutica, al contrario se reconoce y recomienda su poder de sanación, señaló el doctor Sergio Torres Herrera, con mas de 42 años de ejercer la profesión .

Si bien es cierto que en las diversas culturas del Mundo y desde épocas antiguas, el uso de las plantas medicinales ha sido el método para curar enfermedades de todo tipo, sufrió cierto desplazamiento con la aparición de los medicamentos de laboratorio, pero en la actualidad ha resurgido como alternativa para las personas que enfrentan patologías incluso terminales.

La herbolaria mexicana, dijo, es una de las más abundantes del Mundo.

«Cómo médico egresado de universidad, yo he recomendado a pacientes el consumo y uso de plantas medicinales y he sido testigo de como curanderos usan el mohuite, romero y varias más contra el cáncer de próstata en hombres y del útero y seno en mujeres con asombrosos resultados» indicó.

Con mi padre, agregó, tuve un ejemplo cercano de como por ejemplo masticar la espina de la ceiba evita que se aflojen los dientes.

Existen, añadió, plantas de gran alivio en enfermedades terminales. Sin embargo lo correcto es que las personas que busquen salud en la botánica busquen a médicos tradicionales también conocidos como chamanes o curanderos reconocidos, que vivan de preferencia en la región porque les indicaron las dosis, y eviten caer en manos de charlatanes que ofrecen curas milagrosas y solo terminan estafando.

Sergio Torres Herrera dejó en claro que lo conveniente cuando se sufra de alguna enfermedad es acudir a alguna institución de salud para el diagnóstico, o un doctor y luego usar la medicina herbolaria como complemento pues no se contraponen.

